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「性侵毛小孩」歌曲拿70萬補助 文化部挨轟

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前立委郭正亮。（本報資料照片）
前立委郭正亮。（本報資料照片）

立法院教育及文化委員會日前審議文化部預算，國民黨立委翁曉玲提案全數刪除文化部媒體宣導費，引發朝野立委激烈交鋒。國民黨立委羅智強更點名，獨立樂團曾推出涉及「性侵毛小孩」內容的歌曲，卻獲文化部補助70萬台幣（約2.18萬美元），要求文化部反省。前立委郭正亮直批，自由不等於低俗沒水準，喊「合法的飯」的歌手寫「玻璃睪丸」這類辱男字眼卻獲文化部肯定，標準何在？

中時新聞網報導，最早揭發此事的藍委葉元之表示，性侵毛小孩、X狗的O眼，部長是男生也不敢唸，這樣的歌詞為什麼會得到文化部補助？綠委吳思瑤反駁說，台灣不能夠成為文化審查的國家，綠委陳培瑜則說，「就算他各種文學藝術手法、寫的東西讓你覺得不舒服，你就要叫文化部不能給他補助嗎？」

郭正亮6日在「新聞大白話」節目表示，因為這是拿國家的錢，所以人家才會問標準何在，原來民進黨在推廣的台灣文化，就是「生殖器文化」是不是？「就是『辱男』文化？」因為她（楊舒雅）從頭到尾都在罵男生。我們對辱女也覺得不妥，辱男就可以？

「所以你的標準是什麼？」郭正亮質疑，「我覺得文化部應該要公布，這條歌（〈Rule男Freestyle〉）為何得（金音）獎的理由！」還不要去問有沒有虧錢，這首歌根本沒辦法賺錢，它能在哪邊播？可是，為什麼它會得獎（入圍）？為什麼從頭到尾都充滿生殖器的語言，然後都用生殖器、三字經的方式在辱罵男生，居然可以得獎，理由何在？

郭正亮表示，所以葉元之問的問題是對的：你解釋一下嘛？結果陳培瑜、吳思瑤在那邊扯半天，連那首歌曲的名字也不敢唸？也說不出為什麼支持。吳思瑤更噁心，說：這凸顯了我們是沒有文化審查、是自由的。「我跟你講，自由不等於沒有水準，不等於低俗！」所以看看台灣在民進黨執政下，這是政府的錢，有的是文化部的預算，有的是文策會、透過國發基金來支的。

郭正亮說，比起來，他都還為姚文智那個「流麻溝15號」電影叫屈，竟然被跟這種充滿生殖器文字的歌比較？「而且它叫作金音獎，結果我看網路上有人在諷刺它：我看應該是得了（入圍）陰莖獎？」這在任何民主國家都會成為議題，因為明顯在辱男、恨男生，從頭到尾都用最粗鄙的生殖器串連在一起唱，這種歌要跟「島嶼天光」列一起？那也把滅火器樂團看得太低俗？

郭正亮強調，也難怪館長會火大，這就是有關係就拿得到錢，或者是他背後有一群意識形態很強的團體，李遠不敢得罪？

精華 FAQ

  • 核心在於一首被指含有性侵毛小孩、辱男等粗鄙內容的歌曲，竟獲文化部補助與相關獎項肯定，因此引發補助標準與文化審查界線爭議。

  • 藍委主張政府補助應有清楚標準，不能為低俗內容背書；綠委則強調台灣不能成為文化審查國家，認為藝術創作不應因不舒服就被否定。

  • 郭正亮認為，自由不等於低俗，政府花公帑補助帶有生殖器與辱男語言的作品，卻未清楚說明理由，顯示評審標準與政治立場值得檢討。

民進黨 國民黨 羅智強

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