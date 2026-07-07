涉毆打矢板明夫後欲變裝出境 中國男遭羈押禁見
原籍中國的香港籍廖姓男子昨天在台中攻擊印太戰略智庫執行長矢板明夫後逃逸，他到台中機場要離境被警方及時逮人，被依反滲透法等罪送辦，檢方複訊後向法院聲押禁見獲准。
台灣台中地方法院今天晚間8時30分召開羈押庭審理後，認定廖男涉犯傷害等罪嫌重大，且有羈押原因與必要，裁定羈押禁見。
矢板明夫6日在台中出席春雨文教基金會舉辦的營隊活動後，遭33歲廖姓男子揮拳攻擊臉部逃逸，警方掌握到廖男犯案後欲離境，趕往台中機場及時將變裝的他逮捕。
警方查出，原籍中國廣東，取得香港籍的廖男，今年1月間曾以觀光名義來台，待1個多月後即離境，這次同樣是以觀光名義於2日從台中機場入境，並入住台中市轄區旅館，期間並更換2、3個處所，最後一次就是到犯案地對面的一處旅館投宿，並就近在周邊觀察路徑。
此外，警方發現，廖男在台期間曾與特定對象聯絡，但案發前該特定對象便已離境，警方持續調閱通聯等紀錄追查，釐清是否有其他共犯及犯案動機。全案今天經警詢後，依反滲透法、刑法公然侮辱與傷害等罪嫌，將廖男移送台灣台中地檢署複訊。
檢方訊後認定，廖男涉犯刑法傷害等罪嫌重大，且審酌他為境外人士、在台無固定居所，且於案發後立即前往機場準備離境，並有湮滅犯案衣裝及勾串共犯、幕後主使者高度可能，且有反覆實行傷害犯罪之虞，向台中地院聲請羈押禁見。
他在台中出席活動後揮拳攻擊矢板明夫臉部並逃逸，警方掌握其準備搭機離境，趕赴台中機場將變裝中的他攔下逮捕，隨後移送法辦。 檢方認為廖男涉犯傷害等罪嫌重大，且他是境外人士、在台無固定居所，案發後又急赴機場準備離境，並有湮滅證據與勾串共犯的高度可能。 警方持續調閱通聯與相關紀錄，釐清廖男在台期間聯絡的特定對象是否涉案，也要查明是否另有共犯或幕後主使者，以及其真正犯案動機。
精華 FAQ
他在台中出席活動後揮拳攻擊矢板明夫臉部並逃逸，警方掌握其準備搭機離境，趕赴台中機場將變裝中的他攔下逮捕，隨後移送法辦。
檢方認為廖男涉犯傷害等罪嫌重大，且他是境外人士、在台無固定居所，案發後又急赴機場準備離境，並有湮滅證據與勾串共犯的高度可能。
警方持續調閱通聯與相關紀錄，釐清廖男在台期間聯絡的特定對象是否涉案，也要查明是否另有共犯或幕後主使者，以及其真正犯案動機。
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