涉毆打矢板明夫後欲變裝出境 中國男遭羈押禁見

出生在中國的廖姓男子（左2）持香港護照入境台灣，6日在台中攻擊印太戰略智庫執行長矢板明夫後逃逸，在離境前被警方攔截逮捕，7日被依反滲透法等罪移送檢方偵辦。中央社

原籍中國的香港 籍廖姓男子昨天在台中攻擊印太戰略智庫執行長矢板明夫後逃逸，他到台中機場要離境被警方及時逮人，被依反滲透法等罪送辦，檢方複訊後向法院聲押禁見獲准。

台灣台中地方法院今天晚間8時30分召開羈押庭審理後，認定廖男涉犯傷害等罪嫌重大，且有羈押原因與必要，裁定羈押禁見。

矢板明夫6日在台中出席春雨文教基金會舉辦的營隊活動後，遭33歲廖姓男子揮拳攻擊臉部逃逸，警方掌握到廖男犯案後欲離境，趕往台中機場及時將變裝的他逮捕。

警方查出，原籍中國廣東，取得香港籍的廖男，今年1月間曾以觀光名義來台，待1個多月後即離境，這次同樣是以觀光名義於2日從台中機場入境，並入住台中市轄區旅館，期間並更換2、3個處所，最後一次就是到犯案地對面的一處旅館投宿，並就近在周邊觀察路徑。

此外，警方發現，廖男在台期間曾與特定對象聯絡，但案發前該特定對象便已離境，警方持續調閱通聯等紀錄追查，釐清是否有其他共犯及犯案動機。全案今天經警詢後，依反滲透法、刑法公然侮辱與傷害等罪嫌，將廖男移送台灣台中地檢署複訊。

檢方訊後認定，廖男涉犯刑法傷害等罪嫌重大，且審酌他為境外人士、在台無固定居所，且於案發後立即前往機場準備離境，並有湮滅犯案衣裝及勾串共犯、幕後主使者高度可能，且有反覆實行傷害犯罪之虞，向台中地院聲請羈押禁見。