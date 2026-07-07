我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

勞工部擬收緊PERM勞工認證系統 綠卡申請恐變難

姚明一家現身紐約 16歲愛女 「目測超過200公分」

川習會後首位訪台參議員 譚美：傳達強勁挺台

中央社台北7日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國聯邦參議員譚美（Tammy Duckworth）（左）7日再次率團訪台，晉見...
美國聯邦參議員譚美（Tammy Duckworth）（左）7日再次率團訪台，晉見總統賴清德（右）並拜會政府高層。譚美致詞充分展現對台灣的堅定支持。中央社

美國聯邦參議員譚美今天率團拜會總統賴清德時表示，她是川習會後首位訪台的美國參議員，此行要傳達一項重要訊息，那就是，美國對台灣的支持依然強勁，而且跨黨派不變。賴清德則表示，期待台美安全合作從軍事採購邁向共同生產、共同研發的夥伴關係。

賴清德下午在總統府接見譚美（Tammy Duckworth）訪問團，他說，去年在總統府見面時，他邀請譚美每年來訪，今天再次見面，除了向訪賓表達熱烈歡迎，他也要致上最大感謝，並期待每年的來訪能持續下去。

賴清德感謝譚美在美國國會領銜提出跨黨派決議案，紀念今年台灣總統直選30周年，展現台美共享民主自由價值以及彼此深厚情誼；總統說，譚美多年來提出許多友台法案，疫情期間推動捐贈台灣疫苗，讓外界看到美國國會和政府對台灣的重視，以及來自美國跨黨派的強勁支持。

賴清德說，他知道譚美非常關注台海情勢，台灣一直致力維護區域和平穩定，持續提升自我防衛能力，今年國防預算按照北約標準已超過GDP 3%，預計在2030年前達到GDP 5%。

總統表示，衷心感謝譚美促成台美無人機產業的合作，希望在譚美以及美國國會跟政府支持之下，台灣能夠成為全球無人機發展的亞洲中心。

賴清德說，政府除了投注資源推動無人機產業發展計畫，也已提出特別條例草案，規劃編列特別預算採購無人機、無人艇，持續掌握發展趨勢，目的是強化國防力量，維護台海和平穩定現狀，也帶動台灣經濟和產業發展。

賴清德表示，台灣和美國是彼此重要的戰略及經貿夥伴，在安全合作上期待台美能夠從軍事採購邁向共同生產、共同研發的夥伴關係。

賴清德說，他相信透過無人機領域的交流合作，不僅能促進台美國防與經濟發展，也可強化民主科技韌性，為世界的和平繁榮做出更多貢獻。

隨後致詞的譚美表示，她非常自豪是川習會之後第一個來台訪問的美國參議員，她此行要傳達一個非常重要的訊息，那就是「我們對台灣的支持依然非常強勁」。

譚美說，台美關係強健且歷久彌新，不管總統是民主黨還是共和黨；美方支持不是說說而已，是實際採取行動，國會在其中扮演至關重要角色；她最自豪的一刻是2020年時，她在深夜搭飛機來到台北，與同僚一起來台宣布捐贈COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗。

另外，譚美提到，「這一刻有許多的聲音在質疑美國支持台灣的決心」，但她要重申美國國會跨黨派挺台；支持台灣是好幾十年來的美國政策，美方會致力於保護台灣的安全。

譚美表示，大家深刻了解到台灣的安全不只是攸關美國的安全，更是攸關全世界安全；如果台灣海峽爆發衝突，將衝擊全球經濟，高達10兆美元，並且造成美國GDP 7%的風險，這不只是金融危機，更是全球的危機。

台總統賴清德7日接見美國聯邦參議員譚美（Tammy Duckworth）訪問團。...
台總統賴清德7日接見美國聯邦參議員譚美（Tammy Duckworth）訪問團。圖／台總統府提供

精華 FAQ

  • 譚美表示，她是川習會後首位訪台的美國參議員，此行最重要目的，是向台灣傳達美國對台支持依然非常強勁，而且不分民主黨或共和黨，跨黨派立場也不會改變。

  • 賴清德表示，台美是重要戰略與經貿夥伴，期待安全合作可從軍事採購進一步提升到共同生產、共同研發，透過更深層合作強化防衛能力，也帶動產業與經濟發展。

  • 因為雙方都認為無人機合作能強化國防與產業韌性，台海穩定也牽動全球經濟。賴清德盼台灣成為亞洲無人機中心，譚美則強調若台海衝突，將衝擊全球與美國經濟。

譚美 賴清德

上一則

埋伏痛毆矢板明夫 港男疑受「境外勢力指使」

下一則

涉毆打矢板明夫後欲變裝出境 中國男遭羈押禁見

延伸閱讀

美聯邦參議員譚美再次訪台 7日晉見賴清德

美聯邦參議員譚美再次訪台 7日晉見賴清德
美國國會高規格接待韓國瑜 學者：對台建立國會對國會管道

美國國會高規格接待韓國瑜 學者：對台建立國會對國會管道
韓國瑜會美逾40參眾議員、見裴洛西 裴：對台支持跨黨派

韓國瑜會美逾40參眾議員、見裴洛西 裴：對台支持跨黨派
谷立言：美做對台軍售決定 不會考慮中國立場或意見

谷立言：美做對台軍售決定 不會考慮中國立場或意見

熱門新聞

新北市一名母親為滿足簡姓男友（圖）的癖好，先後幫3名就讀國中、高中的兒子打手槍、口交，再拍性愛影片傳給男友觀看。(記者林孟潔／攝影)

男愛看亂倫片...叫女友替3兒子打手槍、性侵還要求「3P」 和解換減刑

2026-06-29 23:10
鴻海集團創辦人郭台銘(左)跟老婆曾馨瑩(右)婚姻感情十分穩定，但近日媒體驚爆郭台銘疑似與謝姓女球友密會近一年，引起外界極大關注。(本報資料照片)

1周見3次、多次出入別墅與舊居 郭台銘遭爆密會女球友1年

2026-06-30 02:27
鴻海創辦人郭台銘(左)和曾馨瑩結婚多年。(摘自hsin_ying_tseng Instagram)

曾馨瑩隱忍不休夫？律師揭真相：婚前協議早決定「老公不要中風就好」

2026-07-02 00:37
李艷秋分享最近重訓的照片。圖／摘自臉書

傳無法行走、變成農婦 68歲李艷秋曝近況：我真的很好

2026-07-05 15:06
台立委收賄案。(本報系資料照)

台史上最大立委貪汙… 收賄施壓SOGO案 二審定8/21宣判

2026-06-30 11:07
印太戰略智庫執行長矢板明夫6日在台中遭揮拳攻擊臉部，警方約下午4時於台中國際機場攔截逮捕正擬搭機離境的涉案廖姓男子（白衣者），並帶回台中市警察局第六分局偵辦。（民眾提供）中央社

男攻擊矢板明夫後擬搭機離境 警台中機場逮獲

2026-07-06 09:54

超人氣

更多 >
不再有特權…美國公民配偶申請身分 也怕遭遇移民執法

不再有特權…美國公民配偶申請身分 也怕遭遇移民執法
趙薇前夫6天輸光6000萬澳幣 近百頁判決書揭真相

趙薇前夫6天輸光6000萬澳幣 近百頁判決書揭真相
FIFA駁回比利時申訴 批准巴洛根16強賽上場 理由是…

FIFA駁回比利時申訴 批准巴洛根16強賽上場 理由是…
黑箱疑雲 麥康諾命危流言四起 趙小蘭訪北京後行蹤成謎

黑箱疑雲 麥康諾命危流言四起 趙小蘭訪北京後行蹤成謎
徐波公開代孕上百子女合照 網喊驚悚：像複製人工廠

徐波公開代孕上百子女合照 網喊驚悚：像複製人工廠