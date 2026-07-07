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埋伏痛毆矢板明夫 港男疑受「境外勢力指使」

記者曾健祐／台中即時報導
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警方今依反滲透法、傷害等罪嫌將廖男移送台中地檢署。(記者黃仲裕／攝影)
警方今依反滲透法、傷害等罪嫌將廖男移送台中地檢署。(記者黃仲裕／攝影)

日本媒體人矢板明夫昨（6日）在台中市永豐棧酒店演講後遭攻擊，動手的香港籍廖姓男子逃逸在台中國際機場落網；警方查扣其手機、分析對話等，認定有受「境外勢力」指使，下午依反滲透法、傷害等罪嫌將他送辦，台中地檢署目前偵訊中。

廖男昨落網後拒絕夜間訊問，警方今上午繼續詢問、同步由科技偵查隊鑑識還原其手機對話，初步認定廖男除了毆打傷人行為，也認為他有受到境外勢力指使，依反滲透法、傷害等罪嫌將他移送台中地檢署複訊。

台中市警局第六分局今由偵查隊長涂志宏說明，涂表示獲報經訪查，民眾指證廖男有以中國、粵語口音，經分析研判基金會辦的活動與政治相關，矢板明夫也是有名的政治評論員，加上北部也有類似潑漆案，懷疑和近期事件有關，第一時間聯絡移民署聯繫、辨識嫌疑人身分。

涂志宏說，因研判廖男動手後會立即出境，昨立刻派人赴台中國際機場就近攔查，所幸昨下午3點15分發現疑似廖男就坐在候機室準備出境，隨即報請檢察官開立拘票逮人，當場抓到準備搭4點飛網韓國釜山的廖男。

警方查，廖男持香港護照入境，從台中入境，住在台中市換了2、3處旅館，最後就近入住永豐棧，目前清查尚未發現共犯，今年廖曾入境台灣一次，但經查未發現解放軍背景，廖也自稱未受中共指使。

警方今依反滲透法、傷害等罪嫌將廖男移送台中地檢署。(記者黃仲裕／攝影)
警方今依反滲透法、傷害等罪嫌將廖男移送台中地檢署。(記者黃仲裕／攝影)

精華 FAQ

  • 他是在台中市永豐棧酒店演講結束後遭人埋伏毆打，行兇的香港籍廖姓男子隨即逃逸，後來在台中國際機場準備出境時被警方逮捕。

  • 警方查扣嫌犯手機並分析對話內容後，認為其行為不僅是單純傷害，還可能受外部指使；加上其迅速準備離境，因此依反滲透法偵辦。

  • 廖男持香港護照入境台灣，曾在台中更換多處旅館住宿，最後入住永豐棧；警方預判他會出境，遂在機場候機室將他當場拘捕並移送檢方。

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