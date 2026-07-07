埋伏痛毆矢板明夫 港男疑受「境外勢力指使」

警方今依反滲透法、傷害等罪嫌將廖男移送台中地檢署。(記者黃仲裕／攝影)

日本 媒體人矢板明夫昨（6日）在台中市永豐棧酒店演講後遭攻擊，動手的香港 籍廖姓男子逃逸在台中國際機場落網；警方查扣其手機、分析對話等，認定有受「境外勢力」指使，下午依反滲透法、傷害等罪嫌將他送辦，台中地檢署目前偵訊中。

廖男昨落網後拒絕夜間訊問，警方今上午繼續詢問、同步由科技偵查隊鑑識還原其手機對話，初步認定廖男除了毆打傷人行為，也認為他有受到境外勢力指使，依反滲透法、傷害等罪嫌將他移送台中地檢署複訊。

台中市警局第六分局今由偵查隊長涂志宏說明，涂表示獲報經訪查，民眾指證廖男有以中國、粵語口音，經分析研判基金會辦的活動與政治相關，矢板明夫也是有名的政治評論員，加上北部也有類似潑漆案，懷疑和近期事件有關，第一時間聯絡移民署聯繫、辨識嫌疑人身分。

涂志宏說，因研判廖男動手後會立即出境，昨立刻派人赴台中國際機場就近攔查，所幸昨下午3點15分發現疑似廖男就坐在候機室準備出境，隨即報請檢察官開立拘票逮人，當場抓到準備搭4點飛網韓國釜山的廖男。

警方查，廖男持香港護照入境，從台中入境，住在台中市換了2、3處旅館，最後就近入住永豐棧，目前清查尚未發現共犯，今年廖曾入境台灣一次，但經查未發現解放軍背景，廖也自稱未受中共指使。

警方今依反滲透法、傷害等罪嫌將廖男移送台中地檢署。(記者黃仲裕／攝影)