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美聯邦參議員譚美再次訪台 7日晉見賴清德

中央社台北6日電
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台總統賴清德（右）2024年在總統府接見美國參議院跨黨派代表團，參議員譚美（左）...
台總統賴清德（右）2024年在總統府接見美國參議院跨黨派代表團，參議員譚美（左）致詞。（中央社）

美國聯邦參議員譚美再次率團訪台，7日將晉見總統賴清德並拜會政府高層。台外交部表示，今年適逢美國獨立建國250周年，部長林佳龍感謝譚美在此重要時刻再度訪台，充分展現對台灣的堅定支持。

外交部晚間發布新聞稿指出，譚美（Tammy Duckworth）於6日至8日訪問台灣，訪台期間將晉見賴清德及拜會政府高層，雙方將就台美關係、區域安全、經貿與科技合作，以及台海及印太區域情勢等重要議題交換意見。林佳龍對達克沃絲參議員再度來訪，表達誠摯歡迎。

外交部說明，譚美是美國國會「參院台灣連線」成員，長期支持深化台美夥伴關係，過去不僅多次力挺友台議案及連署友台聯名函，更曾於台灣新冠疫情嚴峻、亟需疫苗之際，搭乘美國軍機來台，宣布美國政府將捐贈疫苗予台灣。

外交部提到，今年適逢美國建國250周年與台灣總統直選30周年，譚美與跨黨派參議員共同提出決議案肯定台灣民主成就，並重申美國基於「台灣關係法」及「六項保證」的對台安全承諾。另並與聯邦參議員蘇利文（Dan Sullivan）共同提出「與台灣同一陣線法案」，盼以嚴厲制裁方案嚇阻中國侵略台灣。林佳龍感謝譚美在此重要時刻再度訪台，充分展現對台灣的堅定支持。

外交部表示，美國伊利諾州財務長方仲華（Michael Frerichs）及州參議員法拉奇（Paul Faraci）也將參與此團部分行程，期待共同深化台灣與美國地方層級的連結。

外交部指出，面對威權主義擴張、灰色地帶脅迫與經濟脅迫等挑戰，外交部將在既有良好基礎上，持續與美國國會、行政部門及各界友人密切合作，穩健推進台美在安全、經貿及科技領域的全方位夥伴關係，共創區域和平、穩定與繁榮。

精華 FAQ

  • 譚美於6日至8日訪台，7日將晉見總統賴清德並拜會政府高層，期間也會與相關人士就台美合作及區域議題交換意見。

  • 外交部指出，譚美長期支持台美夥伴關係，曾力挺友台法案，也在台灣疫苗需求緊急時搭乘美軍機來台宣布捐贈疫苗，因此對其再訪表達感謝。

  • 此行象徵美國國會對台支持延續，並在美國建國250周年與台灣總統直選30周年之際，強化安全承諾、經貿科技合作及對抗威權壓力的立場。

譚美 賴清德 參院

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