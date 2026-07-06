矢板明夫遭攻擊 台外交部籲國際社會反制中國跨國鎮壓

台外交部。(本報資料照片)

印太戰略智庫執行長矢板明夫今天在台中擔任講師遭不明人士揮拳。台外交部指出，這是中國「民族團結進步促進法」實施後首起跨國鎮壓暴力案件，國際社會應共同反制、正視中國惡法效應。

矢板明夫受邀擔任春雨文教基金會在台中市舉辦的營隊講師，今天中午結束離開飯店時，遭不明人士尾隨揮拳攻擊臉部，經工作人員送醫後，隨即向警方報案。

外交部晚間發布新聞稿表示，矢板明夫遭中國籍港人攻擊，凸顯中國正在全球各地對各國民眾進行跨國鎮壓，企圖以暴力行徑擴張其威權影響力，外交部對此予以嚴厲譴責。

外交部重申，中國政府藉由「跨國鎮壓」的蠻橫手段，對台灣及他國人民進行恐嚇、騷擾或干預，是踐踏國際人權、戕害各國法律管轄權，嚴重逾越法治底線的行為，絕對不應容許。

外交部注意到此次案例是中國「民族團結進步促進法」實施後首起跨國鎮壓暴力案件，呼籲國際社會共同反制中國濫施跨國鎮壓，並正視中國惡法與暴力行為帶來的後續效應。

外交部將持續與政府相關部會及國際社會密切協調應處，強化外館緊急應變救助機制，並與各國加強合作，以確保旅外國人及在台外籍人士的安全。