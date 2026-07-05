我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美高所得家長不走傳統路 另類K-8學校爆紅

維德角門將沃齊尼亞 傳加盟邁阿密國際成梅西隊友？

台灣摩鐵命案男子「冰鎮」女友屍體防腐 辯不知死因

記者潘奕言／屏東即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
蔡男疑似將女友屍體以多層黑色塑膠袋包住，袋內放滿冰塊「冰鎮防腐」，送往地檢署時面...
蔡男疑似將女友屍體以多層黑色塑膠袋包住，袋內放滿冰塊「冰鎮防腐」，送往地檢署時面對記者詢問不發一語。記者潘奕言／攝影

35歲林姓女子昨天晚上陳屍屏東市一家汽車旅館中，脖子以下被多層黑色塑膠袋包住，袋內放滿冰塊，死狀甚為詭異。林女已與45歲蔡男租房一個多月，昨天蔡男匆匆離開後屍體便被發現，警方今天凌晨循線逮捕蔡男，蔡男指稱不知林女死因，疑似吸食毒品過量，全案仍在調查中。

林女與蔡男入住汽車旅館1個多月，昨天晚上8時許櫃檯人員發現蔡男單獨開車離開時神色慌張，覺得有異就撥打房間電話，但無人接聽，便開門入房查看，發現林女坐姿在沙發上，全身被多層黑色塑膠袋包住，袋中裝滿冰塊，只露出頭部，嚇得報警。

警方獲報到場後，懷疑是蔡男所為，因房務人員已2、3天沒有見到林女，推測蔡男可能擔心屍體發臭，才會買黑色塑膠袋及冰塊把林女「冰鎮」起來，減緩屍體腐敗速度。警方也在房內發現海洛因、依托咪酯煙彈、依托咪酯半成品等毒品，數量可觀。

警方今天凌晨在屏東河濱公園鐵舊橋下逮捕蔡男，當時他在汽車內睡覺，車上還有木炭、黑色塑膠袋、毒品吸食器、針筒等物。蔡男表示不知林女死因，疑似因吸食毒品過量。據了解，蔡男與林女均有毒品前科，從現場數量可觀的毒品看來，不排除吸毒外也有販毒。

警方今天下午問訊後，將蔡男拘提解送至屏東地檢署，媒體詢問「女友死因跟你有沒有關係？」、「你有沒有殺害她？」、「她的死因是吸毒過量嗎？」「你有販毒嗎？」，蔡男一言不發直接上警車。

林女今日下午完成相驗，蔡男則在地檢署問訊。承辦檢察官范育誠表示，相驗結果林女身上沒有外傷，僅有舊傷，後續將解剖確定死因；至於林女死因及事發經過則有待檢警調查釐清。

蔡男被逮時車上有木炭、黑色塑膠袋、毒品吸食器、針筒等物。圖／民眾提供
蔡男被逮時車上有木炭、黑色塑膠袋、毒品吸食器、針筒等物。圖／民眾提供

蔡男被逮時車上有木炭、黑色塑膠袋、毒品吸食器、針筒等物。圖／民眾提供
蔡男被逮時車上有木炭、黑色塑膠袋、毒品吸食器、針筒等物。圖／民眾提供

精華 FAQ

  • 警方在房內發現35歲林姓女子陳屍沙發上，脖子以下被多層黑色塑膠袋包住，袋內還塞滿冰塊，現場情況相當詭異，初步懷疑有人刻意處理屍體。

  • 因蔡男離開時神色慌張，房務又已兩三天未見到林女，警方推測他可能擔心屍體發臭，才買黑色塑膠袋和冰塊包裹遺體，以延緩腐敗速度。

  • 蔡男已被拘提送辦，並在地檢署接受訊問；林女相驗後確認身上沒有外傷，僅有舊傷，真正死因仍須進一步解剖與檢警調查才能釐清。

上一則

傳無法行走、變成農婦 68歲李艷秋曝近況：我真的很好

延伸閱讀

台保鮮膜裹覆女屍案 3男涉殺人、毀損屍體移送偵辦

台保鮮膜裹覆女屍案 3男涉殺人、毀損屍體移送偵辦
吸毒致死? 彰化驚現已蠟化保鮮膜裹屍 法醫：藏半年才棄屍？

吸毒致死? 彰化驚現已蠟化保鮮膜裹屍 法醫：藏半年才棄屍？
育兒網紅涉吸食喪屍煙彈後去接小孩 遭收押

育兒網紅涉吸食喪屍煙彈後去接小孩 遭收押

台育兒網紅毒駕載稚女撞車又撞店 遭收押2個月

台育兒網紅毒駕載稚女撞車又撞店 遭收押2個月

熱門新聞

新北市一名母親為滿足簡姓男友（圖）的癖好，先後幫3名就讀國中、高中的兒子打手槍、口交，再拍性愛影片傳給男友觀看。(記者林孟潔／攝影)

男愛看亂倫片...叫女友替3兒子打手槍、性侵還要求「3P」 和解換減刑

2026-06-29 23:10
鴻海集團創辦人郭台銘(左)跟老婆曾馨瑩(右)婚姻感情十分穩定，但近日媒體驚爆郭台銘疑似與謝姓女球友密會近一年，引起外界極大關注。(本報資料照片)

1周見3次、多次出入別墅與舊居 郭台銘遭爆密會女球友1年

2026-06-30 02:27
鴻海創辦人郭台銘(左)和曾馨瑩結婚多年。(摘自hsin_ying_tseng Instagram)

曾馨瑩隱忍不休夫？律師揭真相：婚前協議早決定「老公不要中風就好」

2026-07-02 00:37
台立委收賄案。(本報系資料照)

台史上最大立委貪汙… 收賄施壓SOGO案 二審定8/21宣判

2026-06-30 11:07
台灣南投舉行韌性演習，警察在醫院外示範操作ADS MK6反無人機系統。（路透）

封鎖、強震到全面入侵 路透直擊南投首度實測台海戰時後方韌性

2026-07-03 02:20
美國在台協會（AIT）於台北市天母棒球場慶祝美國建國250周年，副總統蕭美琴（中）與AIT台北辦事處處長谷立言（左）分別擔任開球與打擊嘉賓，前總統蔡英文（右）也應邀前往。（取材自蔡英文threads）

宏都拉斯外長駁與台復交 中讚賞 美鼓勵拉美領袖訪台友邦

2026-07-03 21:35

超人氣

更多 >
世界盃／中國女球迷在電梯巧遇C羅 抱了3次還「掐一把確認不是夢」

世界盃／中國女球迷在電梯巧遇C羅 抱了3次還「掐一把確認不是夢」
年薪20萬代價 多華人工程師身心失衡 被迫請醫療長假

年薪20萬代價 多華人工程師身心失衡 被迫請醫療長假
BLACKPINK Lisa整成蒜頭鼻？粉絲熱議：特色全失

BLACKPINK Lisa整成蒜頭鼻？粉絲熱議：特色全失
林志玲、言承旭情纏16年未果 蔡康永開畫展 昔日戀人罕「再見同框」

林志玲、言承旭情纏16年未果 蔡康永開畫展 昔日戀人罕「再見同框」
世界盃／被拒絕握手 巴拉圭門將用球砸姆巴佩…賽後致歉

世界盃／被拒絕握手 巴拉圭門將用球砸姆巴佩…賽後致歉