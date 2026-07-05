傳無法行走、變成農婦 68歲李艷秋曝近況：我真的很好

李艷秋分享最近重訓的照片。圖／摘自臉書

台灣前知名主播李艷秋主持過「每日一字」、「新聞夜總會」等節目，更多次獲金鐘獎肯定，但68歲的她近來卻遭瘋傳已經無法行走、晚景悲涼，她今在臉書發文，表示多年來對這樣的假消息不以為意，但這次已經驚動到身邊親友，讓她深感不安，決定親自闢謠。

李艷秋說，朋友最近問她是否又得罪了誰，原來外界傳她已經無法行走、變成農婦，晚景淒涼，她過往對於這樣的傳聞都選擇不予理會，「這次不同，散發得太廣，驚動到我海內外諸多朋友，紛紛詢問真假，不識之人就透過親近的友人打聽，我的朋友頻頻要幫我闢謠，他們受到打擾，也成為假訊息的受害者，讓我很不安」。

李艷秋採取行動想要「打假」，卻沮喪地發現如今的自媒體已超越她對媒體的認知，「現在，隨便發個假消息，完全不用求證，當事人無處可告、無人可告，告了也無法可管」，至於提供假消息的平台，她發出檢舉，希望能將假消息下架，但結果只是她在跟機器人問答，「他們只服務廣告客戶，不處理一般客服」。

無法將假消息下架，她只能提醒朋友不要轉發也不要點擊，也聽朋友的勸，在臉書更新了自己的近況，分享了最近練重訓、遊長江和演說的照片，「我真的很好，謝謝大家關心。打擾了」。

李艷秋（右）和老公李濤一起遊長江。圖／摘自臉書