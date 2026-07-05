鄭麗文成票房毒藥應避談習近平？趙少康：不覺有什麼問題

中廣前董事長趙少康(右二)幫民眾黨中正萬華議員參選人吳怡萱競選總部成立站台。(記者林麗玉／攝影)

2026選戰倒數4個多月，中廣前董事長趙少康 今對於國民黨內有人建議黨主席鄭麗文 後續輔選不應該一直評論川普、習近平 等話題？趙說，不覺得鄭麗文輔選談川普、習近平，有什麼問題，那個對台灣都是很關鍵的議題。

會不會擔心兩岸路線可能會成2026票房毒藥？趙少康說，他覺得國民黨自己可能要去考慮，但兩岸問題很重要，尤其兩岸安定。但民進黨執政可以說是一塌糊塗，兩岸搞得這麼緊張也是民進黨執政的結果，國際也走不出去，經濟也沒有好，現在唯一靠股票在拉台，而且股票不是全面的，只靠高科技類股，一般的傳統產業也蠻慘。

趙少康今天幫民眾黨小雞、中正萬華議員參選人吳怡萱競選總部成立站台，趙說，鄭麗文是黨主席，黨主席關切的話題一定範圍很廣，從中央到地方都要關切，所以尊重鄭麗文主席，她是很聰明有智慧、也有問政經驗，她挑選什麼話題一定有她的道理。沒有什麼適合不適合，像食用油的問題，類似中央的問題都可以問。

趙說，在台灣這麼小的地方，其實很多的問題都可以談，不覺得鄭麗文輔選談川普、習近平，有什麼問題，那個對台灣都是很關鍵的這個議題。

對於兩岸路線話題是否可能成為2026票房毒藥？趙少康認為，民進黨執政可以說是一塌糊塗，兩岸搞得這麼緊張也是民進黨執政的結果，國際也走不出去，經濟也沒有好，現在唯一靠股票在拉台。

趙說，這也是為什麼覺得藍白聯合起來，在野黨要選贏的原因。不只2026要選贏，2028也要選贏，這非常重要，對台灣的未來非常重要的。