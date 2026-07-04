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棕蜘蛛猴打鬧到跳水脫逃 台北市動物園：非遭霸凌

中央社台北4日電
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台北市立動物園4日發生棕蜘蛛猴脫逃事件，園方表示，事件是在群體打鬧時發生，脫逃的...
台北市立動物園4日發生棕蜘蛛猴脫逃事件，園方表示，事件是在群體打鬧時發生，脫逃的Paco已回後場休息，健康狀況良好、沒被霸凌，但仍會持續留意群體互動情形。（台北市立動物園提供/中央社）

台北市立動物園今天再度發生動物脫逃，園方說明，是棕蜘蛛猴群體打鬧時發生，保育員第一時間發現，脫逃個體目前已回到後場休息，健康狀況良好，並強調動物沒有被霸凌。

台北市立動物園熱帶雨林區的棕蜘蛛猴由單身公猴組成，因群體間時常鬧內鬨、打架，社會位階不斷更迭，甚至曾有個體被排擠到無法融入，保育員還得協助調停，所以被園方形容為「屁孩集團」。

園方表示，保育員今天上午9時許發現，目前社會位階較低的Paco與其他3隻個體有追逐狀況，Paco在情急之下跳到展場旁的水域中，再游到對面、往遊客步道移動，立即展開圍捕行動。

園方表示，很感謝遊客協助即時通報Paco的位置，才能順利在11時許將Paco從兒童動物區的樹上帶回。獸醫檢查後，確認Paco身體狀況良好，目前先讓牠在後場休息，等狀況穩定再安排回到展場見客。

園方說明，棕蜘蛛猴是社會性動物，有非常豐富的社交行為，除了會互相理毛、打鬧，也會彼此搶食、爭奪領導地位，今天的狀況應是Paco自己較緊張，遇到其他3隻個體後到處跑，而不是被欺負甚至霸凌，但會持續留意群體互動。

動物園5月才發生小食蟻獸「黑妞」離家出走事件，「黑妞」當時是透過戶外活動場中斷裂的香蕉樹枝葉進入一旁仿岩通道，再走到遊客步道旁的鳳梨科植物園區，最後被發現悠哉蹓躂在環園道路上並順利帶回。

精華 FAQ

  • 棕蜘蛛猴群體打鬧時，社會位階較低的Paco被追逐後跳入水域，再游到對面往遊客步道移動，最後在園方圍捕下帶回後場休息。

  • 園方表示，棕蜘蛛猴本來就常互相打鬧、搶食與爭位階，Paco這次應是遇到其他個體後情緒緊張自行亂跑，並非遭到欺負或霸凌。

  • 保育員第一時間發現後立即展開圍捕，並感謝遊客通報位置，最終在兒童動物區樹上找到Paco，獸醫確認牠身體狀況良好。

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