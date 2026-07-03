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台積電發威 駐美辦事處13+1 外交部：駐鳳凰城辦事處籌備中

外交部將設駐鳳凰城辦事處 AIT：體現美台情誼

中央社台北3日電
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美國在台協會台北辦事處。(本報系資料照)
美國在台協會台北辦事處。(本報系資料照)

外交部今天表示，將在美國亞利桑那州鳳凰城設立「駐鳳凰城台北經濟文化辦事處」。美國在台協會（AIT）指出，此彰顯台灣在全球供應鏈中不可或缺角色，也體現了美台民眾之間的深厚情誼。

外交部傍晚發布新聞稿表示，台灣與美國在經貿、科技、教育及供應鏈合作交流持續深化，為加強服務在美台商及僑民，並促進台美雙向投資，決定在美國亞利桑那州鳳凰城設立「駐鳳凰城台北經濟文化辦事處」，目前各項籌備工作正進行中。

AIT晚間也在臉書粉絲團指出，這使得全美包含位於華盛頓特區的「駐美國台北經濟文化代表處」在內，辦事處總數將達到14個，這項擴展充分證明了美台夥伴關係強韌、深度以及歷久彌新的活力。

AIT表示，亞利桑那州已成為台灣在美國高科技布局的活力中心，吸引越來越多供應鏈企業匯聚，進一步鞏固美台在半導體和先進技術領域蓬勃發展的夥伴關係。而台灣與鳳凰城之間直飛航班的開通，更讓這樣的效應緊密相扣。

AIT強調，駐鳳凰城辦事處的即將成立，不僅彰顯台灣在全球供應鏈中不可或缺角色，也體現美台民眾之間的深厚情誼，美方為至今所取得的成就感到自豪，並對未來的無限可能充滿期待，期盼攜手深化合作，共同打造一個對美台雙方而言都更加繁榮、創新且互利共贏的未來。

精華 FAQ

  • 外交部表示，因台美在經貿、科技、教育及供應鏈合作持續深化，為加強服務在美台商與僑民，並促進台美雙向投資，因此決定設立鳳凰城辦事處。

  • AIT認為，這不僅證明美台夥伴關係強韌而且歷久彌新，也彰顯台灣在全球供應鏈中的不可或缺角色，同時體現兩地民眾之間的深厚情誼。

  • AIT指出，亞利桑那已成為台灣高科技布局的重要中心，辦事處可協助半導體與先進技術合作，也將配合直飛航班，便利企業交流與投資往來。

AIT

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