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台積電發威 駐美辦事處13+1 外交部：駐鳳凰城辦事處籌備中

台積電發威 駐美辦事處13+1 外交部：駐鳳凰城辦事處籌備中

記者張文馨／台北即時報導
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中華民國外交部。（本報系資料照）
中華民國外交部。（本報系資料照）

外交部發布新聞稿表示，為強化服務在美台商及僑民，並促進雙向投資，決定在美國亞利桑那州鳳凰城設立「駐鳳凰城台北經濟文化辦事處」，目前各項籌備工作正進行中。

駐鳳凰城辦事處成立後，未來台灣在美國館處數量將達14處，包括現有的華府、紐約、波士頓、舊金山、洛杉磯、亞特蘭大、西雅圖、休士頓、芝加哥、檀香山、丹佛、邁阿密及關島。

台積電2022年底赴亞利桑那設廠，並數度擴大投資規模。外交部長林佳龍早早透露，考慮在亞利桑那州設立新辦事處。

外交部指出，鳳凰城為亞利桑納州首府，也是美國西南部快速發展的重要城市；隨著台灣半導體及相關供應鏈廠商陸續赴當地擴大投資，鳳凰城已逐步形成具規模且富戰略意義的科技產業聚落，成為台美攜手打造可信賴、高韌性科技產業鏈的重要基地。

外交部表示，考量台美高科技產業合作新布局、亞利桑那州及周邊地區台商與僑民人數增加，以及台灣與美國各州、市政府互動日益密切，決定在鳳凰城新設辦事處；未來駐鳳凰城辦事處將有助強化台灣與亞利桑納州及鳳凰城市政府的聯繫，及時回應我商投資及營運需求，並促進雙方在經貿、科技、供應鏈、文教及人民交流等領域的合作。

精華 FAQ

  • 主要是為了強化對美國西南地區台商與僑民的服務，同時因應台積電及相關供應鏈赴亞利桑那擴大投資，促進台美經貿、科技與民間交流。

  • 依外交部說明，駐鳳凰城台北經濟文化辦事處成立後，台灣在美國的館處數量將達十四處，涵蓋華府、紐約、舊金山等多個主要城市。

  • 因鳳凰城位於亞利桑那州首府，半導體與供應鏈廠商陸續進駐後，已形成具規模的科技聚落，有助台美共同打造可信賴且高韌性的產業鏈。

台積電 華府 洛杉磯

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