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谷立言拋台灣成無人機蜂巢 立委陳冠廷：需建完整生態系

記者張曼蘋／台北即時報導
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民進黨立委陳冠廷表示，面對中國擴張軍事威脅，台灣真正需要的不只是採購更多無人機，...
民進黨立委陳冠廷表示，面對中國擴張軍事威脅，台灣真正需要的不只是採購更多無人機，而是建立完整的無人系統生態系。圖／聯合報系資料照片

美國在台協會（AIT）處長谷立言今表示，沒什麼比把台灣變成充滿空中、水面與水下無人機的「蜂巢」，更能有效嚇阻衝突。民進黨立委陳冠廷表示，面對中國擴張軍事威脅，台灣真正需要的不只是採購更多無人機，而是建立完整的無人系統生態系；台美若能深化合作，不僅有助提升台灣防衛韌性，也能建立民主陣營可信賴的非紅供應鏈

陳冠廷表示，面對中國持續擴張軍事威脅，台灣需要建立的是完整的無人作戰體系，而非單一機型或單一軍種的建軍思維；無論是空中無人機、水面無人艇，或是水下無人載具，都應依不同作戰需求與任務特性，納入整體防衛規畫，形成多層次、分散式、低成本且具韌性的防衛能力。

陳冠廷指出，日前率團訪美交流期間，實地拜訪多家美國無人載具與國防科技企業，深入了解各型無人系統在烏克蘭戰場上的實際運用成果；事實證明，無人載具已不是未來概念，而是已經在實戰中展現具體戰果，改變現代戰爭型態的重要力量；也更加顯示，台灣必須加速建構完整的無人作戰能力，才能有效提升嚇阻效果。

陳冠廷表示，台灣真正需要的不只是採購更多無人機，而是建立完整的無人系統生態系，包括自主生產、快速補充、AI自主控制、軟體持續更新、指揮管制整合，及空中、水面、水下不同載具之間的協同運作，讓各型無人系統發揮最大戰力。

陳冠廷指出，台灣具備世界級製造能力，美國則在人工智慧、自主控制及系統整合方面具有領先優勢，雙方若能深化合作，共同發展無人載具技術與供應鏈，不僅有助於提升台灣防衛韌性，也能建立民主陣營可信賴的非紅供應鏈。

陳冠廷強調，他始終支持空中、水面與水下各型無人載具的發展，也支持政府持續投入相關預算與制度改革，加速建構完整的無人作戰體系；唯有建立足夠的嚇阻力量，才能降低衝突風險，維護台海和平與區域穩定。

精華 FAQ

  • 谷立言認為，若能把台灣打造為充滿空中、水面與水下無人機的「蜂巢」，將更能有效形成嚇阻，降低中國發動衝突的誘因，凸顯無人系統在防衛上的戰略價值。

  • 陳冠廷指出，台灣不應只聚焦採購更多無人機，而要建立完整無人系統生態系，包含自主生產、快速補充、AI控制、軟體更新，以及指揮管制整合與多載具協同作戰。

  • 陳冠廷認為，台灣擅長製造，美國強在AI、自主控制與系統整合，若深化合作，可共同發展無人載具技術與供應鏈，提升台灣防衛韌性，也建立可信賴的非紅供應鏈。

谷立言 無人機 供應鏈

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