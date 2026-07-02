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悼念林榮基逝世 賴清德：台灣繼續堅定守護民主

記者張文馨／台北即時報導
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賴清德總統（右）發文悼念逝世的銅鑼灣書店店長林榮基（左），回憶兩人互動時光。圖／...
賴清德總統（右）發文悼念逝世的銅鑼灣書店店長林榮基（左），回憶兩人互動時光。圖／取自賴總統臉書

香港來台的銅鑼灣書店店長林榮基2日晚在台北馬階醫院病逝，享壽70歲。賴清德總統透過臉書回憶過往與林榮基互動的細節，他稱在台北重新開張的「銅鑼灣書店」，是一個有書香，也有自由空氣的地方；林榮基見證言論自由的可貴，也承受過威權打壓帶來的恐懼與傷痛，但他沒有選擇沉默。

賴清德指出，得知林榮基辭世的消息，心中非常不捨，他要向林榮基的家屬、朋友，以及所有關心香港自由與民主的朋友，表達最深切的哀悼。

賴清德說，他還記得，那年走進在台北重新開張的「銅鑼灣書店」，和林榮基碰面交談；那是一個有書香，也有自由空氣的地方；林榮基說話溫和，但眼神與信念，讓人感受到守護自由的堅定。

賴清德表示，林榮基的一生，見證了言論自由的可貴，也承受過威權打壓帶來的恐懼與傷痛；但他沒有選擇沉默，而是把銅鑼灣書店的招牌在台灣重新掛起，讓這間書店成為香港朋友相聚、發聲，也彼此支持的地方。

賴清德說，林榮基的離開令人悲傷，但他留下的勇氣，不會消失，台灣會記得，有一位香港書店人，曾經用最平凡也最堅定的方式，告訴我們自由多麼珍貴，也提醒我們，民主需要一代又一代人的努力守護。

賴清德說，台灣會繼續堅定守護民主、自由與人權，和所有不願向威權低頭的朋友站在一起。

精華 FAQ

  • 賴清德得知消息後表達深切不捨，並向林榮基家屬、朋友及關心香港自由民主的人致意，強調他的離去令人悲傷，但其勇氣不會消失。

  • 賴清德認為，重新開張的銅鑼灣書店不只有書香，也有自由空氣，成為香港朋友相聚、發聲與彼此支持的地方，象徵守護自由的堅定。

  • 新聞最後傳達台灣將繼續堅定守護民主、自由與人權，並與所有不願向威權低頭的朋友站在一起，延續林榮基留下的勇氣與信念。

香港 賴清德

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