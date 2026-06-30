性剝削犯變綠友友大賺政府標案 藍委揭10年得標近6000萬

國民黨立委陳菁徽。（本報資料照片）

中央政府總預算近期還在審議當中。國民黨 立委陳菁徽昨天在臉書爆料，勞動部的「歲出用途累計表」統計，截至今年5月底，勞動部累計支出早已高達1076億元（台幣，下同），其一筆365萬的社群維運標案，連年得標廠商負責人，竟然是兒少性剝削案的前科犯。網友批評民進黨 政府在標案審查上把關不嚴，質疑前科犯竟能連年得標是否具備「綠友友」或特定政治關係。

陳菁徽指出，勞動力發展署「114-115年就服職訓社群平台維運採購案」，得標廠商讚點子數位行銷有限公司，預算金額365萬元。負責人是權自強。2001年，權自強胞兄權自立在網路聊天室誘騙未成年少女出來見面，以迷藥迷昏後性侵，再把過程製成光碟販售，共7人受害，最小年僅3歲。權自強協助複製影片及圖檔、製成光碟、架設網站「大貓的催眠驚異大奇航」，並在多個色情網站刊登廣告、販售牟利。2004年遭依違反「兒童及少年性交易防制條例」判刑1年、緩刑3年定讞。

陳菁徽說，最近10年民進黨政府上任以後，勞動部及附屬相關單位的社群媒體 維運，大量與讚點子合作，讚點子數位行銷有限公司政府標案底價金額合計5964萬917元，其中，勞動部勞動力發展署中彰投分署、勞動部勞工保險局、勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署三個單位合計3784萬9142元。

陳菁徽質疑勞動部，怎麼敢、怎麼好意思，一邊推動職場反性騷，一邊讓兒少性剝削案件前科犯長期承接政府機關社群媒體維運？

陳菁徽說，民進黨政府明明有預算可以用，卻一邊喊沒錢，一邊大撒幣，抹黑造謠在野黨阻擋預算，實際上卻把人民的納稅錢花在這些令人難以接受的地方，賴清德總統別再說沒錢了，先解釋一下為何勞動部要跟一個性剝削罪犯長期合作吧。

勞動部回應表示，政府採購法並無針對「負責人個人過往刑事紀錄」審查機制，也無明文限制特定前科者設立公司行號及投標，將與「政府採購法」主管機關進一步討論。

勞動部說，權自強所經營廠商承接於勞發署所屬及勞保局的社群平台維運，則依採購法第101條至第103條規定，投標資格審查包含法定停權情形，但並無針對「負責人個人過往刑事紀錄」的審查機制。針對本案履約，勞動部將持續強化審查與監督機制，確保公務資訊發布符合契約規範與機關立場。