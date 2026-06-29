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英國大報專訪姚金祥 談北京跨境鎮壓威脅台灣

中央社倫敦29日專電
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台駐英代表姚金祥。中央社
台駐英代表姚金祥。中央社

英國大報之一「每日電訊報」今天刊登對台駐英國代表姚金祥的專訪。姚金祥談及北京的跨境鎮壓、長臂管轄對台灣民眾和政治人物構成威脅，而中國擬在倫敦新建巨型駐英大使館，新使館地下密室不排除也可用於關押台灣人。

姚金祥專訪報導今天一早一度登上每日電訊報（Daily Telegraph）官網首頁，長達數小時被放置在頭版醒目位置，與被視為「準首相」的前曼徹斯特市長、執政黨工黨黨魁目前唯一參選人柏南（Andy Burnham）相關新聞並列。

中國擬在鄰近倫敦金融城、知名歷史地標倫敦塔（Tower of London）對面打造歐洲境內規模最大的大使館。由於規模不尋常、有許多用途不明的「密室」，且緊鄰倫敦關鍵地下電纜和電信設施，建案遭質疑恐成為北京間諜活動和跨境鎮壓巨型基地，周邊電纜則恐遭「竊聽」、破壞。

社區民眾和英國維權組織已透過司法程序，試圖推翻英國政府放行中國巨型使館建案的決策，審理期間中方不得施工。

面對中國巨型使館議題廣獲英國媒體關注，台灣官方原則上一向不評論，秉持「這是英國與中國之間的事務，無涉台灣與英國的關係」基本立場。

不過，在北京持續加強跨境鎮壓、長臂管轄力道的脈絡下，姚金祥在接受「每日電訊報」專訪時，表達了台灣方面的擔憂。

姚金祥表示，台灣方面的關切是，中方未來是否可能以巨型新使館為基地，追捕並關押海外異議人士。

姚金祥指出，不能排除這樣的情況發生，因為北京的迫害對象不僅有香港人，也有台灣人；赴英國訪問的台灣政治人物不宜排除遭中方「綁架」、關押在大使館「密室」的風險。

遭北京列入「黑名單」、定調為所謂「台獨」頑固份子的台灣政治人物，包含立法委員，面臨的風險可能更高。姚金祥提到，台灣政治人物在英國也有必要提防北京的「祕密警察」。

北京在英國的間諜、監控和長臂管轄行徑近期多次引發輿論關注。其中，涉及中國駐英機構的案件包括2022年10月，駐曼徹斯特總領事館發生外交人員將抗議民眾拖入領事館區毆打事件，以及香港駐倫敦經濟貿易辦事處涉入港府和北京在英國的非法監偵和「境外執法」活動。

北京當局在世界各地設置的「祕密地下警察站」近年也持續引發討論。

總部位於西班牙的國際維權組織「保護衛士」（Safeguard Defenders）2022年發布的調查估計，中國祕密地下警察站總計超過100個，遍布超過50個國家，歐洲方面包括奧地利、捷克、法國、德國、希臘、匈牙利、愛爾蘭、義大利、葡萄牙、羅馬尼亞、塞爾維亞、斯洛伐克、西班牙、瑞典、荷蘭、烏克蘭、英國，其中以義大利超過10個最多。

中方宣稱，設立相關據點是為服務海外民眾、提供行政便利。

另一方面，「每日電訊報」提到，台灣海外社群遭滲透和情蒐的情況，已引起西方情報安全單位注意。

精華 FAQ

  • 他聚焦北京對海外人士的跨境鎮壓與長臂管轄，強調台灣民眾和政治人物在英國可能面臨監控、騷擾，甚至被帶往中國新使館相關空間的風險。

  • 因其規模異常、用途不明的密室眾多，且鄰近倫敦金融城與關鍵地下電纜設施，外界擔心它會被用作間諜活動、跨境鎮壓或破壞通訊的基地。

  • 台方憂心北京可能以新使館為據點追捕海外異議者，尤其是被列入黑名單的台灣政治人物，甚至在英國遭到秘密警察監控或拘押。

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