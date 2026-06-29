我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

遭女作家控性侵定罪 川普上訴遭最高法院駁回

白宮：川普特使與庫許納將赴杜哈參加伊朗會談

孫安佐涉槍砲等罪遭訴 士林地院裁定100萬元交保

中央社台北29日電
藝人孫鵬、狄鶯兒子孫安佐（中，已改名孫健豪）涉嫌自製噴火槍並持有非制式霰彈槍等，...
藝人孫鵬、狄鶯兒子孫安佐（中，已改名孫健豪）涉嫌自製噴火槍並持有非制式霰彈槍等，29日遭士林地檢署依槍砲等罪起訴，並移審法院。士林地院裁定孫安佐100萬元（約3.1萬美元）交保，並限制住居、出境、出海。中央社

藝人孫鵬、狄鶯兒子孫安佐（已改名孫健豪）涉嫌自製噴火槍並持有非制式霰彈槍等，今天遭士林地檢署依槍砲等罪起訴，並移審法院。士林地院裁定孫安佐100萬元（約3.1萬美元）交保，並限制住居、出境、出海。

根據起訴書，孫安佐於今年1月至4月間先後7次操作肩負式噴火裝置，將氣閥開啟至最大，在供公眾往來的道路、步道及停車場測試噴火威力，過程中產生長距離、大範圍的高溫火焰，以及燃燒後產生的大量黑煙、溢漏油氣，造成公眾往來危險。

檢方查出，某公司邱姓負責人於今年3月28日與孫男簽訂合作協議書，由邱男的公司製作短影音，孫安佐配合拍攝，每支影片報酬新台幣5000元，並需進行宣傳活動；江姓攝影師則負責部分影片企劃、拍攝及後製。

檢方指出，孫安佐於4月22日傍晚6時許，在台北市北投區某產業道路操作噴火裝置、陳姓友人協助點火、江姓攝影師拍攝及後製，並於5月14日在孫男的社群帳號公開上傳。孫男因此獲得連同其他短影音拍攝的報酬共計2萬5000元。

檢方查出，孫安佐於2018、2019年間，透過網路以1萬元至2萬元的價格，向姓名年籍不詳的網友購買具殺傷力的非制式霰彈槍1支、具殺傷力的制式空氣槍1支及公告查禁的仿克拉克模擬槍1支。

士檢今天依刑法妨害公眾往來安全、恐嚇公眾罪嫌起訴孫安佐及陳姓友人，並依槍砲彈藥刀械管制條例持有具殺傷力槍械及持有公告查禁模擬槍罪嫌起訴孫安佐。邱、江涉嫌恐嚇公眾罪，檢察官予以緩起訴，期間均為1年。

士檢於5月間拘提孫安佐到案，訊後以孫男涉犯槍砲等罪犯罪嫌疑重大，且有事實足認有逃亡、湮滅證據、勾串共犯及證人、反覆實施之虞，聲請羈押禁見獲准。檢察官今天起訴後將孫安佐移審士林地方法院。

士院下午4時召開羈押庭，孫安佐在庭訊時僅對持有模擬槍認罪，否認妨害公眾往來安全、恐嚇公眾罪及持有具殺傷力槍械；孫安佐的律師也強調本案已無勾串、滅證、逃亡之虞，籲請法院停止羈押。法院諭知孫安佐100萬元交保，並限制住居、限制出境、出海。

精華 FAQ

  • 檢方依刑法妨害公眾往來安全、恐嚇公眾罪起訴孫安佐及陳姓友人，並依槍砲彈藥刀械管制條例，起訴他持有具殺傷力槍械及公告查禁模擬槍。

  • 士林地方法院認定後，裁定孫安佐以一百萬元交保，並同時限制住居、限制出境及限制出海，以降低逃亡與串證風險。

  • 起訴書指他今年一月至四月間多次在道路、步道與停車場測試噴火裝置，產生長距離高溫火焰、黑煙與油氣外溢，足以造成公眾往來危險。

孫安佐

上一則

楊珍妮涉霸凌 7/1起停職政委 鄭麗君續掌台美談判

延伸閱讀

拍攝噴火槍又被搜出槍支 孫安佐及經紀人涉2罪遭起訴

拍攝噴火槍又被搜出槍支 孫安佐及經紀人涉2罪遭起訴
涉掏空上億校產 葳格國際學校創辦人袁昶平夫妻收押

涉掏空上億校產 葳格國際學校創辦人袁昶平夫妻收押
率眾圍毆前立委曾蔡美佐 朝天宮董座之子被訴 檢求刑7年半

率眾圍毆前立委曾蔡美佐 朝天宮董座之子被訴 檢求刑7年半
男貸款送75萬卻遭疏遠 砍殺女友10多刀塞水溝 法官准押

男貸款送75萬卻遭疏遠 砍殺女友10多刀塞水溝 法官准押

熱門新聞

美國在台協會處長谷立言表示，台灣有七成民意支持維持現狀，這可作為台灣民選領袖與北京對話的絕佳基礎。(記者林伯東／攝影)

AIT處長谷立言：十年轉變 兩岸「相互吸引」已不存在

2026-06-23 02:00

中國新法7月上路 台派聯盟：威脅台灣人民安全

2026-06-23 15:43
台總統賴清德今天到水里鄉車埕，參加台鐵集集線全線恢復通車典禮，並強調政府拚外銷，爭取南投茶葉銷美零關稅。(記者黃仲裕／攝影)

輸中關稅高 賴清德：美國才是台灣最大農產外銷市場

2026-06-25 09:27
紀慧文1998年將東海大學社會研究所碩士研究結果出書。(本報系資料照)

台蝴蝶谷遇落石死者之一是作家紀慧文 曾任陳文茜助理

2026-06-28 10:51
新北地檢署偵辦愛爾麗偷拍案，檢方對集團總裁常如山（中）、特助張元齡（右）及承包監視器維修的工程師謝金亨（左）聲押禁見，新北地方法院裁准。（記者蔣永佑／攝影）

扯掉女子內褲性侵未遂案 醫美教父常如山遭起訴

2026-06-25 02:24
立法院長韓國瑜率跨黨派立委團訪美，獲得美方高規格接待，不但與美國國務院、國防部和白宮國安會等官員會面，據本報記者獨家獲得訊息指出，韓國瑜26日上午還單獨與共和黨籍眾議院議長強生（Mike Johnson）會面。圖為韓國瑜在返台前，為長榮的華府-台灣直飛首航剪綵。記者陳熙文／攝影

獨／韓國瑜結束訪美行程 返台前會晤美眾院議長

2026-06-26 15:50

超人氣

更多 >
坐經濟艙不等於腿伸不直 6航空公司椅距寬到被評為最舒適

坐經濟艙不等於腿伸不直 6航空公司椅距寬到被評為最舒適
告別有氧運動 科學家：這才是年長者減體脂最佳訓練

告別有氧運動 科學家：這才是年長者減體脂最佳訓練
新研究：80歲大腦還能變年輕 醫稱每天只需做這些練習

新研究：80歲大腦還能變年輕 醫稱每天只需做這些練習
年存5千滾出數百萬 多數父母不知為孩子累積的免稅財富

年存5千滾出數百萬 多數父母不知為孩子累積的免稅財富
公寓失火 加大華生資產全燒沒 1錯誤恐讓他得不到賠償

公寓失火 加大華生資產全燒沒 1錯誤恐讓他得不到賠償