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楊珍妮涉霸凌 7/1起停職政委 鄭麗君續掌台美談判

中央社台北29日電
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賴政府誇示台美關稅談判揮出「全壘打」，並褒揚談判代表鄭麗君（右）及楊珍妮守住了國...
賴政府誇示台美關稅談判揮出「全壘打」，並褒揚談判代表鄭麗君（右）及楊珍妮守住了國家利益。（本報資料照片）

台行政院政委楊珍妮涉職場霸凌。行政院發言人李慧芝表示，行政院長卓榮泰今天約見楊珍妮，楊珍妮再度重申6點聲明。依據相關辦法，卓榮泰決定7月1日起停止楊珍妮政委職務；至於台美經貿工作小組仍由行政院副院長鄭麗君召集，持續推動台美經貿合作與談判工作。

行政院經貿辦前副總談判代表顏慧欣傳生前遭遇職場排擠，行政院26日公布外部委員調查結果指出，行政院政務委員、經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮持續以冒犯的負面方式多次否定顏慧欣意見、打斷發言，造成冒犯性的不友善工作環境，導致顏慧欣身心遭受巨大壓力，構成職場霸凌行為。

楊珍妮當天則透過聲明表示，調查報告是基於少數人士片面之詞、欠缺正當程序，期盼透過合法、合理程序，再作進一步調查，釐清事實。

李慧芝今天透過新聞稿表示，卓榮泰今天約見楊珍妮，就26日行政調查結果進行談話，楊珍妮再度重申她當天所發表的6點聲明，並表達將持續說明主張以捍衛個人名譽。

李慧芝說，行政院依「公務人員執行職務安全及衛生防護辦法」組成調查小組完成調查報告後，依據相關辦法，卓榮泰決定7月1日起停止楊珍妮政務委員職務。

李慧芝表示，行政院持續強化職場友善環境，建立更具支持性與心理安全感的工作場域。至於經貿談判辦公室目前運作，由兩位副總談判代表及執行秘書處理日常業務，台美經貿工作小組仍由鄭麗君召集並主持相關會議，持續推動台美經貿合作與各項談判工作。

李慧芝強調，各項經貿事務都依既有機制穩健運作，不受個案影響，政府將持續維護國家整體利益，確保各項重要政策與對外談判工作順利推進。

精華 FAQ

  • 外部委員調查指出，楊珍妮多次以冒犯方式否定部屬意見並打斷發言，造成不友善工作環境，構成職場霸凌；卓榮泰因此決定7月1日起停止其政務委員職務。

  • 楊珍妮表示，調查報告基於少數人士片面之詞，且欠缺正當程序，認為相關結論有待再查，並希望透過合法、合理程序進一步釐清事實，維護個人名譽。

  • 行政院表示，台美經貿工作小組仍由副院長鄭麗君召集主持，兩位副總談判代表與執行秘書維持日常業務，既有經貿機制照常運作，不受個案影響。

卓榮泰

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