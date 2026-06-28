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台灣在野黨推出5項公投綁大選 雙方內部仍各有雜音

記者鄭媁林銘翰／台北即時報導
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圖為2018年底九合一選舉併公投排隊時的長龍。(圖／本報系資料照)
圖為2018年底九合一選舉併公投排隊時的長龍。(圖／本報系資料照)

台灣在野黨立法院黨團提出五項公投提案，國民黨黨團主打鞭刑、反廢死及重啟核電，民眾黨黨團聚焦移轉投票及交通罰鍰全數用於改善道路交通安全環境，兩個在野黨黨團對於各項公投議題，各有支持與反對項目，雙方內部仍有不少雜音。

針對國民黨立法院黨團團提出鞭刑入法公投，民眾黨團有雜音，民眾黨團提出的交通罰鍰收入全數運用於改善道路交通安全環境及補貼大眾運輸，對於地方多數國民黨執政縣市也有不同意見。民眾黨主席黃國昌昨天表示，民眾黨還會再進行比較細緻的討論。

國民黨團內部認為，公投綁大選會有催票效果，但2018年的十項公投，與市政議題有關的，像是反空汙公投讓選民很有感，才能真正帶動支持國民黨候選人的意向；也有人質疑，全國性公投題目對帶動地方選舉投票率其實有限，就算通過，民進黨政府未必照做，讓民眾有投了也沒用的無力感。

國民黨文傳會主委陳以信表示，尊重民眾黨團提案，後續還有相關程序，包括國民黨中央黨部、國民黨黨團與智庫還在做更多討論。由於公投案正式提出後，還要經過中選會處理，後面還有很多變數，現在還在未定之天，對於民眾黨團公投提案，還沒到實質討論階段。

陳以信說，這次公投選舉和地方選舉結合，很大目的是民主深化，讓選民藉由地方選舉，對全國性的重要議題有所關心。尤其國民黨提出核能議題，已是各縣市重要議題，不管AI、半導體、基礎建設與算力方面，都需要更多電力，各縣市都會面對所需，國民黨才會把重啟核能當成中央共同的議題，讓選民更加認識並支持公投。

精華 FAQ

  • 國民黨主打鞭刑入法、反廢死及重啟核電；民眾黨則聚焦移轉投票，以及把交通罰鍰全數用於改善道路安全與補貼大眾運輸。

  • 部分人士認為公投可帶動催票，尤其與市政相關議題較有感；但也有人擔心全國性題目對地方投票率效果有限，且即使通過，政府未必落實。

  • 民眾黨主席黃國昌表示，黨內仍會進行更細緻討論，顯示對鞭刑等議題及交通罰鍰用途，內部尚未完全取得一致共識。

公投 國民黨 黃國昌

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