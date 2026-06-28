美國務院：美官員與台各政黨立委互動 強化美台關係

美國國務院。(新華社)

台立法院長韓國瑜 日前率跨黨派立委訪問華府，會晤美國國務院 官員。國務院今天表示，美台之間強健的非官方關係，透過美國官員與台灣各政黨立法委員之間的定期互動而強化。

韓國瑜先前率跨黨派立委訪美，在華府期間，韓國瑜一行人除了會晤7位民主黨籍聯邦參議員，出席代表處舉辦酒會，與超過30位的跨黨派聯邦眾議員交流，也和白宮及美國戰爭部官員分別會晤。

台立法院表示，韓國瑜訪問華府期間也在駐美代表俞大㵢陪同下前往美國國會，拜會共和黨籍的眾院 議長強生（Mike Johnson），隨後和跨黨派立委共同會晤美國國務院官員，就台美安全合作、無人機產業發展、協助台灣擴大國際參與及提升台商到美國投資便利性等議題深入交流。

對於中央社記者詢問國務院出席官員及雙方討論議題，國務院一名發言人透過電子郵件以背景方式回覆表示，「美國和台灣之間強健的非官方關係，透過美國官員與台灣各政黨立法委員之間的定期互動而強化」。

根據立法院新聞稿，韓國瑜表示，台灣高度重視無人機等產業發展，期盼持續深化台美合作；面對日益嚴峻的區域情勢，台灣將持續以硬實力與軟實力雙軌並進守護家園。

韓國瑜21日率領7位朝野立委訪美，訪團成員包括國民黨立委林思銘、賴士葆、楊瓊瓔，民進黨立委陳冠廷、李柏毅、郭昱晴，以及民眾黨立委洪毓祥。訪團已於27日晚間返抵台灣。