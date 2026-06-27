新聞評論／谷立言為疑美論消毒 台得面對「川普震撼」

美國在台協會處長谷立言表示，台灣藍綠政黨與北京的互動程度不同。（記者林伯東／攝影）

美國在台協會台北處長谷立言 日前接受本報系聯合報專訪，頗有為「疑美論」消毒的用意，展現其職業外交官為駐在國提振信心的作為。然而，更深層探討美中台關係的變化及台灣面臨的現實處境，卻非簡單的釋疑或表態就能解開，尤其川普 在川習會後的涉台言論堪稱「川普震撼」，其未來效應才是台灣要面對的真正挑戰。

谷立言在專訪中除了重申美國對台政策不變，還說對台軍售 不會考慮中國的意見，並且批評北京設定前提，不利於建設性的對話。這些表態意在為美台關係給出定心丸，凸顯美台仍是堅定夥伴，用當前流行話說，給了台灣人滿滿的情緒價值。

可是川普上個月才剛與習近平在北京會面，之後他接受福斯新聞專訪及機上訪談時，直言對台軍售是「非常好的談判籌碼」。他還說，「不想看到有人走向獨立」；美國不想跋涉9500英里來打仗。川普這些話意有所指，不言而喻。

川普在北京人民大會堂的晚宴上提前預告，公開邀請習近平與夫人彭麗媛於9月24日造訪美國白宮。若無意外，美中外交和經貿高層最遲8月就會展開密集磋商，為華府川習會預先準備。

在今年可能四度川習會的安排下，最關鍵的還是上個月的北京川習會。對中方來說，美國同意雙方建構「建設性戰略穩定關係」，無疑是一大成就，是美中關係的重新定位。新定位超越了過去北京曾提出的「新型大國關係」，而是更具指向性的要控制競爭，使其形成一種良性的、非零和的持久穩定。

北京大學美國研究中心主任王勇認為，新的關係定位為處理台灣問題提供了明確指引，未來在台海方向的互動則有望趨於降溫，美方在對台軍售等問題上也可能有所收斂」。這當然是北京主觀願望，但除非美中關係再度倒退或決裂，北京必然會在新定位架構下，要求美國約束台北。

美國長期外交思維是「從實力地位出發」，為什麼願意與北京達成「建設性戰略穩定關係」，關鍵就在川普第二任期開啟的關稅戰、科技戰中並未占到上風，反而遭到北京以稀土牌反制，美國不得不妥協，以免利益受損。

對台灣，最好的情況是維持強健的美台關係，同時能夠與北京溝通，兼顧備戰與避戰，但現在賴政府政策是一面倒向美國，而美中關係又進入新局面，導致美台軍售進程、賴總統過境美國本土、甚至「川賴通話」的可能性，統統面臨高度不確定性。

紐時記者上周出版新書，提到川普只在乎台灣穩定供應半導體。書中說，儘管川普維持戰略模糊，但與其親近的人說，他私下的想法清楚多了，就是「為什麼我要派出美軍，去為大多數美國人在地圖上都找不到的小島而戰」。

說白了，川普眼中的中國，是達成大交易的地方，而台灣就是暫時具備半導體優勢的小島。他真正在意的只是美國能獲得多少利益，藉此為他在美國歷史上留名。川習會後，美國官員說，對台政策不變，但很多人不信，不過川普看待台灣的角色，倒是很一貫。