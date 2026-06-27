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台保鮮膜裹覆女屍案 3男涉殺人、毀損屍體移送偵辦

記者劉明岩／彰化即時報導
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彰化縣芬園鄉一處荔枝園昨天上午被發現一具由保鮮膜裹覆的女屍，屍體已呈黃蠟化，警方...
彰化縣芬園鄉一處荔枝園昨天上午被發現一具由保鮮膜裹覆的女屍，屍體已呈黃蠟化，警方仍在確認她的身分。圖／消防局提供

彰化縣芬園鄉保鮮膜裹覆女屍案，警方偵詢後，下午依殺人、毀損屍體罪嫌，將留置的3名林姓男子移送彰化地檢署偵辦。至於傳出死者是47歲林姓女子，但警方強調仍未確認死者身分，檢察官今天下午率法醫相驗後也表示，要驗DNA後，才能確認死者身分。

據傳林姓女子在去年9月被列為失蹤人口 ，今年2月春節期間，在一名入獄50多歲林姓男子位在芬園鄉大埔村租處，與另名近60歲林姓男子一起涉嫌吸食安非他命，林女因吸食過量致死，林男嚇壞了，告知住附近平時一起吸毒的另一名50多歲林姓男子前來，將林女屍體用棉被包覆，置在屋內。

據指出，50多歲林男今年3月底出獄返回租處，發現屋內竟有一具屍體，氣急敗壞地找到另兩名林姓男子詢問，在知道情形後，3人再以保鮮膜纏繞裹覆，隨即由1人在前指路，另2人抬著屍體，丟置在距租處約100公尺處，並以板子掩蓋。

對於死者是林女說法，警方表示仍無所悉，目前仍在清查失蹤人口。檢察官今天相驗後，也表示要驗DNA後才能確認死者身分，在死者身分未確認前，無法通知家屬前來。

據了解，這3名涉案男子住芬園，與被棄屍女子，很巧合都姓林，都互相認識，也都在林男租處涉嫌吸毒，不過，警方強調，3名林姓男子都否認吸食毒品，警方已採尿查驗。

警方認為三男供詞避重就輕，偵詢後，今天下午依殺人、毀損屍體等罪嫌移送彰化地檢署進一步偵辦。

彰化縣芬園鄉一處荔枝園昨天上午被發現一具由保鮮膜裹覆的女屍，屍體已呈黃蠟化，警方...
彰化縣芬園鄉一處荔枝園昨天上午被發現一具由保鮮膜裹覆的女屍，屍體已呈黃蠟化，警方已拘提3名涉案的林姓男子，並仍在確認死者身分。圖／消防局提供

彰化縣芬園鄉保鮮膜裹覆女屍案，檢察官今天下午率法醫相驗後，要驗DNA後，才能確認...
彰化縣芬園鄉保鮮膜裹覆女屍案，檢察官今天下午率法醫相驗後，要驗DNA後，才能確認死者身分。記者劉明岩／攝影

彰化縣芬園鄉一處荔枝園昨天上午被發現一具由保鮮膜裹覆的女屍，屍體已呈黃蠟化，警方...
彰化縣芬園鄉一處荔枝園昨天上午被發現一具由保鮮膜裹覆的女屍，屍體已呈黃蠟化，警方仍在確認她的身分。圖／消防局提供

精華 FAQ

  • 警方偵詢後，認為三名林姓男子供詞避重就輕，已依殺人與毀損屍體等罪嫌，將三人移送彰化地檢署進一步偵辦，後續由檢方釐清責任。

  • 雖然外界傳死者是47歲林姓女子，但警方表示仍在清查失蹤人口，檢察官相驗後也說需先做DNA比對，才能正式確認死者身分與通知家屬。

  • 報導指出，女子疑在租處與男子吸食安非他命後過量死亡，先被棉被包覆留屋內；另名男子出獄返租處後，三人再以保鮮膜裹屍並棄置附近。

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