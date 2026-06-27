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民眾黨主席黃國昌 鬆口已與鄭麗文談核電重啟

記者王長鼎／新北即時報導
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民眾黨主席黃國昌(中)鬆口已與國民黨主席鄭麗文談核電重啟。(記者王長鼎／攝影)
民眾黨主席黃國昌(中)鬆口已與國民黨主席鄭麗文談核電重啟。(記者王長鼎／攝影)

針對重啟核電等能源議題，民眾黨主席黃國昌今鬆口表示，日前與國民黨主席鄭麗文交換意見，對方曾提及重啟核電公投。他強調，民眾黨支持重啟核能的立場沒有改變，砲轟綠營「過去要把公投從鳥籠放出來，現在卻想把公投鎖回鐵籠。」

黃國昌今天前型新北市出席黨內中和區市議員參選人陳怡君服務處開幕茶會後，他批評民主進步黨在處理公投議題時前後立場矛盾，更痛批民進黨執政後背離過去主張，「過去要把公投從鳥籠放出來，現在卻想把公投鎖回鐵籠。」

他表示，過去民進黨曾主張廢除「鳥籠公投」，支持將國家重大政策交由人民公投決定；然而如今在完全執政後，卻反而試圖讓公投審議過程變得嚴苛。他質疑民進黨是因為害怕面對民意，才會選擇限制民眾的公投權利。

針對重啟核電等能源議題，民眾黨主席黃國昌今鬆口表示，日前與國民黨主席鄭麗文交換意見，對方曾提及重啟核電公投。他強調，民眾黨支持重啟核能的立場沒有改變。

他表示，民眾黨一致認為，面對AI發展帶動用電需求增加及國際間不少國家重新檢討、重啟核能政策，台灣也應務實檢視能源政策，不應持續受「非核家園」意識形態限制。

他指出，民眾黨去年即曾推動核三延役公投，後續黨團也將針對重啟核電公投文字內容進一步討論，提出最適合交由人民表達意見的版本。另有關國民黨規畫提出鞭刑公投，黃國昌說示，民眾黨團仍會持續討論，待雙方凝聚共識後再對外說明。

精華 FAQ

  • 黃國昌表示，他日前與國民黨主席鄭麗文交換意見時，對方曾提及重啟核電公投。這顯示藍白在核能與公投議題上，已有初步溝通與意見交流。

  • 黃國昌強調，民眾黨支持重啟核能的立場沒有改變，認為台灣應因應AI用電需求與國際趨勢，務實檢視能源政策，不應再受非核家園意識形態拘束。

  • 他批評民進黨過去主張把公投從鳥籠放出來，如今卻想把公投鎖回鐵籠，質疑執政後背離原本理念，藉由提高門檻限制民眾透過公投表達意見。

黃國昌 鄭麗文 民眾黨

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