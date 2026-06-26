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趕年底綁大選藍重啟「核電公投」 鞭刑案下周提

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藍白啟動反廢死、交通罰緩運用公投，立法院會26日逕付二讀。(記者蔡晉宇／攝影)
藍白啟動反廢死、交通罰緩運用公投，立法院會26日逕付二讀。(記者蔡晉宇／攝影)

選戰將至，國民黨團提出「反廢死」、民眾黨團提出的「交通罰鍰投入交通建設」、「移轉投票」三大公投案均已逕付二讀，而國民黨立委推動的「鞭刑公投」案也將在下周五提出；國民黨主席鄭麗文昨表示，光是重啟核三不夠，她將提出「重啟核電」公投案。藍營人士表示，若立院處理時序得宜，年底公投綁大選的機會很大。

鄭麗文昨接受「大新聞大爆卦」節目專訪時表示，二○一八年公投案氾濫，盼能集中在一、兩個重大公投案，不要被講有很多公投案干擾正常大選，希望議題集中。她最近跟民眾黨主席黃國昌溝通過，她要提的「重啟核電」公投案。即便民進黨改弦更張，要重啟核三，事實上非常模糊不清，且光有重啟核三不夠。

鄭麗文說，她訪美不斷被問到對核電的態度，美國人關心台灣能源政策，重啟核電最少要三年，不能一直拖下去，現有核電廠不可能全開，因此決定推動重啟核電公投。

據了解，藍營「重啟核電」公投案由，朝廢除「非核家園」作為台灣能源政策目標，將核能重新納入國家能源發展的重要選項，適度提高核能發電占比，建立安全、穩定、多元且低碳的能源結構，降低對火力發電及進口燃料的依賴，確保合理電價與穩定供電等方向擬訂。

公投主文暫定為：「您是否同意政府廢除『非核家園』的能源政策，提高核能發電占比，以確保國民健康、穩定供電、便宜電價、提升國防韌性及支持人工智慧（AI）產業發展？」

民眾黨立院黨團總召陳清龍表示，民進黨錯誤的能源政策，毫無道理地堅守反核神主牌，人民付出慘痛代價，民眾黨團推動核管法修法，為核電廠延役與再運轉提供法律基礎，並同步推動重啟核三的公投。目前尚未看到鄭麗文所提公投的具體主文，但堅守核安前提，多元能源供應，穩定供電，這是共同努力方向。

民進黨團幹事長莊瑞雄說，國民黨意在操作民粹拉抬年底選戰投票率才是重點，並非真的要進行公共議題討論。關於核電議題，民進黨團認同政院主張，會依運轉執照申請審核辦法進行自主安全檢查，以及秉持「核安無虞」、「核廢有解」、「社會共識」原則來面對核能議題。

立法院會昨也將國民黨團所提「反廢死」公投，民眾黨團所提「交通罰鍰全數投入交通建設」公投等，均逕付二讀交付協商，加上早逕付二讀的「移轉投票」公投，至少已有三大公投案箭在弦上。國民黨立委洪孟楷等推動的「鞭刑公投」案也可望在下周五院會提出。

國民黨主席鄭麗文26日表示，光是重啟核三不夠，她將提出「重啟核電」公投案。(本報...
國民黨主席鄭麗文26日表示，光是重啟核三不夠，她將提出「重啟核電」公投案。(本報資料照片)

精華 FAQ

  • 她主張廢除「非核家園」能源政策，將核能重新納入國家能源選項，提高核電占比，以穩定供電、壓低電價，並降低對火力發電與進口燃料的依賴。

  • 國民黨團的「反廢死」、民眾黨團的「交通罰鍰全數投入交通建設」與「移轉投票」等案，已逕付二讀或交付協商，另外鞭刑公投也預計下周提出。

  • 民進黨團批評國民黨是為操作民粹、拉抬年底投票率，並表示核能議題應依安全檢查、核廢處理與社會共識等原則審慎面對，而非倉促訴諸公投。

公投 黃國昌 鄭麗文

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