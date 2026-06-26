沈伯洋、蔣萬安相遇握手未交談 隔空交鋒淹水議題
民進黨台北市長參選人沈伯洋與市長蔣萬安今晚在木柵一場活動相遇，兩人握手未交談。對於沈伯洋指淹水應充分運用AI預警，蔣萬安回應，批評應本於事實；沈伯洋則強調，市民想知道淹水發生原因及補救措施，不想聽市府稱做得多好。
沈伯洋與蔣萬安今晚赴木柵區農會老泉里倉庫集貨場，參加木柵綠竹筍饗宴活動。蔣萬安提前抵達接受媒體聯訪，再次回應內湖淹水。
蔣萬安說，北市水利處已具體說明，幾波積淹水主要是瞬間暴雨超過台北整體降雨容受力，且當雨勢趨緩，排水速度也很快，代表排水系統正常運作；環保局也持續清疏巡查，市府將持續提升降雨容受力與治水韌性。
針對沈伯洋上午提到，北市府稱已導入人工智慧建構智慧防災體系，應充分運用相關技術。蔣萬安回應，關於AI預警，水利處等系統有正常運作且都有推播，「任何批評還是要本於事實」。
較晚抵達的沈伯洋與正要離開的蔣萬安相遇，兩人在媒體前握手致意，未進一步交談。
沈伯洋接受聯訪時表示，與蔣萬安有打招呼，但他現在最關心的是內湖淹水導致民眾財損，從目前補助來看，恐無法協助民眾，將協助爭取。
針對蔣萬安提到批評要本於事實，沈伯洋說，測量降雨容受力標準看似不一致，且排水明顯可能倒灌。市民想知道的是發生原因及補救措施，不會想聽到市府稱已做得多好；後續再有汛期，若無預警機制，恐造成市民二次財損。
當被問及是否希望跟蔣萬安直接溝通市政，沈伯洋說，當然，因為長時間以來，他已對市政提出很多看法。目前，他認為最重要的是幫助因淹水而受災的市民；至於內湖淹水補助問題，市府應苦民所苦，回應民眾需求，更應告知市民清掃前須先消毒。
蔣萬安在活動致詞時提到，木柵綠竹筍有「綠寶石」之稱，如果台東鳳梨釋迦是水果界的「台積電」，那木柵綠竹筍就是竹筍界的「輝達」（Nvidia），因為綠竹筍的品質極佳且產量珍貴。
兩人今晚在木柵活動相遇時，有在媒體前握手致意，但並未進一步交談。雙方主要透過受訪回應內湖淹水與AI預警議題，形成隔空交鋒的場面。 蔣萬安表示，水利處等系統都正常運作，也有進行推播，並指出批評仍應本於事實。他強調，這波積淹水主要因瞬間暴雨超過台北降雨容受力。 沈伯洋認為民眾最關心的是淹水原因、補救措施與財損協助，而不是市府自評做得多好。他並表示將協助爭取補助，也提醒後續清掃前應先消毒。
精華 FAQ
兩人今晚在木柵活動相遇時，有在媒體前握手致意，但並未進一步交談。雙方主要透過受訪回應內湖淹水與AI預警議題，形成隔空交鋒的場面。
蔣萬安表示，水利處等系統都正常運作，也有進行推播，並指出批評仍應本於事實。他強調，這波積淹水主要因瞬間暴雨超過台北降雨容受力。
沈伯洋認為民眾最關心的是淹水原因、補救措施與財損協助，而不是市府自評做得多好。他並表示將協助爭取補助，也提醒後續清掃前應先消毒。
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