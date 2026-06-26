沈伯洋、蔣萬安相遇握手未交談 隔空交鋒淹水議題

民進黨台北市長參選人沈伯洋（右）與市長蔣萬安（左）26日晚在木柵一場活動相遇，兩人握手未交談。記者黃義書／攝影

民進黨 台北市長參選人沈伯洋 與市長蔣萬安 今晚在木柵一場活動相遇，兩人握手未交談。對於沈伯洋指淹水應充分運用AI預警，蔣萬安回應，批評應本於事實；沈伯洋則強調，市民想知道淹水發生原因及補救措施，不想聽市府稱做得多好。

沈伯洋與蔣萬安今晚赴木柵區農會老泉里倉庫集貨場，參加木柵綠竹筍饗宴活動。蔣萬安提前抵達接受媒體聯訪，再次回應內湖淹水。

蔣萬安說，北市水利處已具體說明，幾波積淹水主要是瞬間暴雨超過台北整體降雨容受力，且當雨勢趨緩，排水速度也很快，代表排水系統正常運作；環保局也持續清疏巡查，市府將持續提升降雨容受力與治水韌性。

針對沈伯洋上午提到，北市府稱已導入人工智慧建構智慧防災體系，應充分運用相關技術。蔣萬安回應，關於AI預警，水利處等系統有正常運作且都有推播，「任何批評還是要本於事實」。

較晚抵達的沈伯洋與正要離開的蔣萬安相遇，兩人在媒體前握手致意，未進一步交談。

沈伯洋接受聯訪時表示，與蔣萬安有打招呼，但他現在最關心的是內湖淹水導致民眾財損，從目前補助來看，恐無法協助民眾，將協助爭取。

針對蔣萬安提到批評要本於事實，沈伯洋說，測量降雨容受力標準看似不一致，且排水明顯可能倒灌。市民想知道的是發生原因及補救措施，不會想聽到市府稱已做得多好；後續再有汛期，若無預警機制，恐造成市民二次財損。

當被問及是否希望跟蔣萬安直接溝通市政，沈伯洋說，當然，因為長時間以來，他已對市政提出很多看法。目前，他認為最重要的是幫助因淹水而受災的市民；至於內湖淹水補助問題，市府應苦民所苦，回應民眾需求，更應告知市民清掃前須先消毒。

蔣萬安在活動致詞時提到，木柵綠竹筍有「綠寶石」之稱，如果台東鳳梨釋迦是水果界的「台積電」，那木柵綠竹筍就是竹筍界的「輝達」（Nvidia），因為綠竹筍的品質極佳且產量珍貴。