谷立言肯定台灣區域執法卓越領導、致力打擊電信詐騙

美國在台協會處長谷立言。（記者林伯東／攝影）

美國在台協會處長谷立言 於「2026國際警察合作論壇」致開幕詞時，肯定台灣在區域執法上的卓越領導，以及為打擊電信詐騙、人口販運、洗錢及組織犯罪等問題持續付出努力，這是印太區域自由、韌性重要一環。

外交部晚間發布新聞稿指出，外交部與內政部 於22日至24日共同舉辦「2026國際警察合作論壇─打擊跨境犯罪研討會」，並於23日上午舉行開幕式，行政院長卓榮泰 、內政部長劉世芳、外交部政務次長吳志中、內政部警政署長張榮興、瓜地馬拉內政部警政署長David Estuardo Custodio Boteo、史瓦帝尼王家警察總署警察總長馬桑哥（Manoma Vusie Masango）等43國政府司法部長及警政高層貴賓均應邀出席。

美國在台協會（AIT）官方臉書表示，谷立言（Raymond Greene）於23日致開幕詞時指出，台灣在區域執法方面領導卓越，以及台灣為打擊電信詐騙、人口販運、洗錢及組織犯罪等問題持續付出努力。他亦重申美國將堅定支持台灣推動資訊共享與聯合行動，以瓦解跨國犯罪網絡。

谷立言說，美國已做好準備，隨時支持各界深化執法合作的努力，因為這是印太地區維持自由、開放且具備韌性的重要一環。

外交部表示，外交部常務次長葛葆萱24日於晚宴致詞時表示，台灣多年來積極履行國際義務，進一步與各國執法機構深化合作網絡，對於各國警政執法機構與台灣建立打擊犯罪合作夥伴表達誠摯謝意。台灣在各國大力支持下，仍將持續爭取有意義參與國際刑警組織（INTERPOL），擴大與國際社會的合作，共築堅實的跨國治安防線。

帛琉司法部長Jennifer S. Olegeriil於晚宴表示，國際社會必須共同因應打擊組織犯罪、電信詐騙、毒品等跨國犯罪議題，並細數台帛合作成果，在在展現台灣是重要且值得信賴的夥伴。國際警察首長協會（IACP）會長David Rausch則強調，公共安全與跨國犯罪不分國界，唯有透過跨國合作、建立互信關係與即時資訊共享，方能有效提升執法量能。