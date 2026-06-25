我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最高法院裁定：川普政府有權拒絕美墨邊境庇護

善用「可轉讓抵押貸款」 提早實現購屋夢

谷立言肯定台灣區域執法卓越領導、致力打擊電信詐騙

中央社台北25日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國在台協會處長谷立言。（記者林伯東／攝影）
美國在台協會處長谷立言。（記者林伯東／攝影）

美國在台協會處長谷立言於「2026國際警察合作論壇」致開幕詞時，肯定台灣在區域執法上的卓越領導，以及為打擊電信詐騙、人口販運、洗錢及組織犯罪等問題持續付出努力，這是印太區域自由、韌性重要一環。

外交部晚間發布新聞稿指出，外交部與內政部於22日至24日共同舉辦「2026國際警察合作論壇─打擊跨境犯罪研討會」，並於23日上午舉行開幕式，行政院長卓榮泰、內政部長劉世芳、外交部政務次長吳志中、內政部警政署長張榮興、瓜地馬拉內政部警政署長David Estuardo Custodio Boteo、史瓦帝尼王家警察總署警察總長馬桑哥（Manoma Vusie Masango）等43國政府司法部長及警政高層貴賓均應邀出席。

美國在台協會（AIT）官方臉書表示，谷立言（Raymond Greene）於23日致開幕詞時指出，台灣在區域執法方面領導卓越，以及台灣為打擊電信詐騙、人口販運、洗錢及組織犯罪等問題持續付出努力。他亦重申美國將堅定支持台灣推動資訊共享與聯合行動，以瓦解跨國犯罪網絡。

谷立言說，美國已做好準備，隨時支持各界深化執法合作的努力，因為這是印太地區維持自由、開放且具備韌性的重要一環。

外交部表示，外交部常務次長葛葆萱24日於晚宴致詞時表示，台灣多年來積極履行國際義務，進一步與各國執法機構深化合作網絡，對於各國警政執法機構與台灣建立打擊犯罪合作夥伴表達誠摯謝意。台灣在各國大力支持下，仍將持續爭取有意義參與國際刑警組織（INTERPOL），擴大與國際社會的合作，共築堅實的跨國治安防線。

帛琉司法部長Jennifer S. Olegeriil於晚宴表示，國際社會必須共同因應打擊組織犯罪、電信詐騙、毒品等跨國犯罪議題，並細數台帛合作成果，在在展現台灣是重要且值得信賴的夥伴。國際警察首長協會（IACP）會長David Rausch則強調，公共安全與跨國犯罪不分國界，唯有透過跨國合作、建立互信關係與即時資訊共享，方能有效提升執法量能。

精華 FAQ

  • 他肯定台灣在區域執法上的卓越領導，並指出台灣持續投入打擊電信詐騙、人口販運、洗錢與組織犯罪，對印太區域自由與韌性具有重要意義。

  • 論壇主軸是打擊跨境犯罪，特別聚焦電信詐騙、人口販運、洗錢及組織犯罪等問題，並透過各國執法官員交流，強化合作與資訊共享機制。

  • 外交部表示，台灣將持續爭取有意義參與國際刑警組織，並擴大與各國執法機構的合作網絡，以共同築起更堅實的跨國治安防線。

內政部 谷立言 卓榮泰

上一則

富比世總編呼籲：川普應立即批准140億美元對台軍售

延伸閱讀

谷立言：美做對台軍售決定 不會考慮中國立場或意見

谷立言：美做對台軍售決定 不會考慮中國立場或意見
美情資助台破獲近年最大毒漁船 市值逾3億美元

美情資助台破獲近年最大毒漁船 市值逾3億美元
谷立言會晤江啟臣 促無人機產業台美合作新契機

谷立言會晤江啟臣 促無人機產業台美合作新契機
國務院聯名致函各州、企業領袖 擴大與台交流

國務院聯名致函各州、企業領袖 擴大與台交流

熱門新聞

成人平台SWAG直播主林姓女子日前在北市圓山花博園區舉辦「粉絲回饋活動」，身穿裸露衣物任由粉絲撫摸，甚至露出胸部，事後遭警方通知到案依公然猥褻罪嫌函送法辦。(記者翁至成／翻攝)

1女戰8男 成人女直播主辦感謝祭露點任揉遭法辦

2026-06-20 00:02
美國在台協會處長谷立言表示，台灣有七成民意支持維持現狀，這可作為台灣民選領袖與北京對話的絕佳基礎。(記者林伯東／攝影)

AIT處長谷立言：十年轉變 兩岸「相互吸引」已不存在

2026-06-23 02:00

中國新法7月上路 台派聯盟：威脅台灣人民安全

2026-06-23 15:43
解放軍海軍055型驅逐艦「延安號」2025年7月3日與航空母艦「山東號」一同駛入香港，展開為期五天的訪問。（路透）

2020轉折 WSJ：5至6艘解放軍艦常態圍台 專家：正收緊包圍網

2026-06-20 01:45
成人平台SWAG直播主林姓女子日前在北市圓山花博園區舉辦「粉絲回饋活動」，身穿裸露衣物任由粉絲撫摸，甚至露出胸部，事後遭警方通知到案依公然猥褻罪嫌函送法辦。記者翁至成／翻攝

1女戰8男...女成人直播主圓山花博辦感謝祭 露點任揉遭法辦

2026-06-20 02:27
中南美洲台灣商會聯合總會會議19日至21日在聖保羅舉行。台灣經濟部20日於希爾頓酒店舉辦午宴，強調台灣紡織業以創新科技與環保布料供應2026年世界盃多國球衣，展現台灣在國際舞台的關鍵地位。(中央社)

巴西等多國球衣布料來自台灣 世界盃中的台灣紡織業供應鏈

2026-06-21 02:55

超人氣

更多 >
無犯罪紀錄 綠卡華人因這事入境被拒

無犯罪紀錄 綠卡華人因這事入境被拒
安全可靠不虧待自己 專家建議退休人士可買這五款SUV

安全可靠不虧待自己 專家建議退休人士可買這五款SUV
入住一年半就後悔 六旬婦逃離地獄般高級養老院原因曝光

入住一年半就後悔 六旬婦逃離地獄般高級養老院原因曝光
委內瑞拉連續7強震恐釀10萬死 川普：情況不妙 已準備好協助

委內瑞拉連續7強震恐釀10萬死 川普：情況不妙 已準備好協助
7歲亞裔童超冷靜救出1歲落水弟 警員欽佩

7歲亞裔童超冷靜救出1歲落水弟 警員欽佩