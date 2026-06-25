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富比世總編呼籲：川普應立即批准140億美元對台軍售

編譯江昱蓁／即時報導
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美國總統川普（右）與中國領導人習近平（左）五月中在北京中南海花園握手。美聯社
美國總統川普（右）與中國領導人習近平（左）五月中在北京中南海花園握手。美聯社

美國「富比世」雜誌總編輯兼董事長富比世25日撰文警告，由於伊朗戰爭的戰略失誤，中國比過往任何時候還更接近奪取台灣，美國總統川普應立即批准國會在今年1月通過、總額140億美元的對台軍售。

文中指出，為抵銷未能在伊朗戰爭中取勝導致的對中戰略挫敗，美國必須進一步強化支持台灣，避免台灣一步步落入北京勢力範圍。

在中國領導人習近平眼中，美國已缺乏如冷戰時期那樣領導自由世界所需的堅定意志，以及長期持續投入的決心。習近平如今或許會認為，能在不發一槍的情況下達成對台灣的目標。畢竟外界愈來愈認為，美國是一個反覆無常、難以信賴的盟友，不會出手阻止中國對台灣或周邊島嶼採取行動。

可以預料，中國外交官與意見塑造者正私下勸說各方，現在應該開始深化與北京的關係，包括政治層面的連結。如同著名寓言所說的溫水煮蛙，等到察覺危險時已太遲。

富比世說，習近平在北京會見台灣反對黨新任領導人鄭麗文，而鄭麗文近日訪問美國。許多中國問題專家看來，她無意中充當中共的「幌子」。她曾多次公開表示要改善台北與北京關係，這種態度暗示台灣正疏遠美國，轉而更親近中國。

富比世文中說，外界憂心美國能否有效制衡中國可能透過政治手段主導台灣，甚至進一步擴大全球影響力，川普應立即批准國會今年1月通過的對台140億美元軍售案。

川普日前訪問中國時，習近平已明確表態反對這項軍售，言下之意是：「若我們停止向台北出售武器，中國就會購買更多美國大豆與其他產品；反之，我們的農民和其他出口商將蒙受損失」。

富比世說，綏靖政策只會助長習近平的帝國野心，他崇尚實力，「我們還能立刻在該地區採取其他措施，消除人們對我們領導層的誤解，但140億美元軍售案將是強有力的開始」。

精華 FAQ

  • 他認為美國因伊朗戰爭的戰略失誤而削弱對中嚇阻，讓中國更接近奪取台灣；因此必須以軍售強化台灣防衛，避免北京趁勢擴張影響力。

  • 文章指出，北京可能利用美國被視為反覆無常的形象，透過政治手段與外交施壓，逐步拉近台灣與中國的距離，甚至在不開戰下達成目標。

  • 作者警告，若美國採取綏靖或拖延態度，只會助長習近平的帝國野心，讓外界更加懷疑美國領導決心，最終使台灣更容易落入北京勢力範圍。

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