法媒專訪談中國施壓 蔡英文：民主絕非理所當然

台前總統蔡英文。中央社

台前總統蔡英文 接受法國快訊周刊專訪時說，面對中國認知戰的企圖，除了打擊假訊息之外，還須有效治理，為年輕人創造真正的機會，才能鞏固民主，「總之，民主絕非理所當然」。

快訊周刊（L’Express）昨晚刊登與蔡英文的訪談內容。她說，台灣致力強化嚇阻，向潛在侵略者表明脅迫不會收效、侵略要付出極高代價，各方都希望維護台海和平穩定，因此重要的是謹慎管控兩岸關係，並與國際社會密切協調。

但她也指出，近年中國增強軍事施壓力道，包括大規模軍事演習、越過台灣海峽中線、灰色地帶活動、散播假資訊、破壞海底電纜等水下基礎設施，以及其他形式的脅迫都漸趨頻繁。

蔡英文表示，台灣的準備工作和韌性建立在3大支柱上，一是自身防禦能力，二是人民韌性，三是與民主夥伴合作，國際社會愈致力於和平穩定，嚇阻力就愈強大。

她說：「台灣人民數十年來一直承受對岸壓力，我們不會低估自己要面對的挑戰，但也不會讓這些挑戰來定義我們。」

蔡英文表示，台灣多年來一直在增強自己抵禦各種脅迫的能力，例如儲備必要物資、致力能源多元化、強化通訊網絡、保護關鍵基礎設施、確保重要公共服務不中斷，在現任政府領導下，這些努力仍在持續，「如今台灣比近代史上任何時候都準備得更充分」。

有關假訊息的挑戰，她表示，假訊息是更廣泛認知戰的其中一個面向，專制國家利用各種手段塑造大眾認知，左右政治辯論，破壞人民對民主制度的信心，這類手段經常利用社會分裂和人民的不滿情緒。

她繼續說，另一方面，經濟上也存在挑戰，包括住房、薪資、教育機會、職業發展和經濟不確定性，中華人民共和國等專制國家也會企圖在這些領域施加影響力，藉著就業計畫、教育交流、商機和針對性宣傳來吸引台灣年輕人，並企圖影響年輕人對台灣未來的認知，利用某些網紅讓他們相信中國的前景更加誘人。

談到俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭時，她說，俄烏戰爭帶來的教訓之一是，要征服一個堅決捍衛自由和生活方式的社會並非易事，俄羅斯想以相對低的代價迅速征服烏克蘭，而事實證明這是嚴重誤判，「但台灣不能僅指望中國得到正確結論，我們必須繼續加強韌性，做好準備」。

蔡英文說，俄烏戰爭也顯示，意圖削弱和分化社會的脅迫策略可能造成反效果，對台灣施壓、孤立或恐嚇台灣的行動，反而讓台灣人更意識到中華人民共和國的企圖，許多台灣人也更決心守護民主制度；俄烏戰爭的另一教訓是，當國際社會發現一個共同議題，就會動員起來，提供實質且長久的支援。

她強調，台灣與歐洲的利益並不遙遠，在一個互相連通的世界，台灣的重要性體現在全球經濟、區域安全和捍衛民主價值的角色上，仰賴尖端技術的歐洲產業與台海穩定有直接利益關係，台灣是歐洲再工業化和數位轉型的關鍵夥伴，確保民主夥伴之間的半導體供應鏈，攸關經濟和主權。

再者，鑒於台灣在技術和物流上的戰略地位，萬一出現台海危機，顯然不只影響區域，而是會影響全世界；此外，中國經濟與全球經濟融合程度比俄國更深，基於這些原因，台灣周圍若爆發衝突，後果會比俄烏戰爭更嚴重。

在台美關係方面，蔡英文說，美國一向是台灣在經濟、戰略和政治上的重要夥伴，美國對台灣的支持不僅對台灣意義重大，對維護國際秩序也至關重要，台美貿易持續成長，雙邊合作在全球供應鏈和技術發展上發揮重要功能。

蔡英文於訪談內容提及，從戰略角度看，這些關係傳達一個重要訊號，即民主團結及維護印太區域和平穩定的共同利益，「在我任內及現任政府領導下，我觀察到美國不同政府在此原則上的延續性，台灣不僅致力加強與美關係，也加強與歐洲、日本和其他民主夥伴的關係，以建立更廣泛的合作網絡」。

記者還問到，「中國在國際舞台上愈來愈強大，是否對全球構成威脅？」蔡英文說，關鍵問題不是中國日益增長的實力，而是它如何運用這力量。

她表示，北京利用經濟脅迫等措施來對付聲援或與台灣往來的國家和個人，這些行為和反應、北京在南海及台海的舉止、孤立台灣的行動，及其施壓國際組織的企圖，都顯現出一種模式，即中國不僅利用權力施壓，也試圖改變既定規範，質疑以規則為基礎的國際秩序，傾向於脅迫而非協商取得共識。

她說，這在和平解決衝突、自由航行和尊重國際法等層面令人擔心，北京的策略是想以低於公開戰爭的成本使人屈服，以軍事威脅、報復性經濟措施和假訊息行動來削弱和分裂社會。