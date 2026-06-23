我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約初選結果出爐 民主黨進步派獲壓倒性勝利

孟昭文擊退朴永哲挑戰 法拉盛慶功稱「皇后區發聲」

台大醫學院長吳明賢 心梗搶救

記者林琮恩沈能元／台北24日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
台大醫學院院長吳明賢。(本報資料照片)
台大醫學院院長吳明賢。(本報資料照片)

台大醫學院院長吳明賢於23日清晨突然心肌梗塞，家人緊急撥打119，消防人員至現場時，他已OHCA（到院前心跳停止），救護人員先送北醫附醫，再轉回台大醫院，裝上「葉克膜」。台大院方證實此事，截至昨傍晚，吳院長在加護病房搶救中，考量病人隱私，不便揭露實際病況。

現年61歲的吳明賢病危、OHCA一事，引發醫界熱議，外傳吳明賢心臟3條主要血管全數塞住，引發急性心肌梗塞，但未獲院方證實。據指出，台大醫院下達封口令，要求院內知情醫師不得透露病情，並將吳明賢病歷上鎖，除醫療團隊外，其餘醫師均無法打探。

台大醫務秘書陳彥元表示，吳院長由外院轉入，在台大總院接受治療，截至昨下午5時許，仍在加護病房搶救中，實際病況則考量病人隱私不便揭露。

對於吳明賢急重症一事，衛福部長石崇良感到震驚，他表示，前兩天端午節才和吳明賢一起吃飯，聚餐時並未吳有任何異樣，最初聽到吳明賢因OHCA送醫時，心想「有沒有搞錯？」，以為是同名同姓，在與台大醫院求證後，才證實此事，希望大家為吳明賢祈福、集氣、加油。

石崇良以「俠醫」2字推崇學長吳明賢，讚許他是位具有俠客心腸的良醫，個性率真，開會時總是「有什麼話，就說什麼話」，不會藏話。自己於台大醫院擔任內科住院醫師時，吳明賢是當時內科總醫師，兩人認識二三十年，關係猶如學長、學弟，又像老師及學生。

吳明賢倒下前一天，曾於臉書發文，內容提及「國內內科住院醫師招收率創歷史新低，僅61%，近年內科醫師招收情況差強人意，無法招到滿額，且逐年下降，醫院臨床醫師變少，留下者需獨扛高壓環境、超長工時，且資源匱乏又缺乏後援，內科醫師更是長期面臨高工時、低待遇，在健保制度下負擔沉重壓力，卻要承受人口高齡化龐大需求。」

台北市醫師公會理事長洪德仁指出，近期才與吳明賢通話討論醫界事務，對此意外，深感震驚與不捨，也盼藉此機會呼籲正視醫療人員過勞議題。

台安醫院心臟內科暨心導管室主任林謂文指出，吳院長公務繁忙，平時應有早起習慣，可能在清晨起床時，發生「晨起高血壓」，誘發心腦血管意外。

精華 FAQ

  • 他在23日清晨突然心肌梗塞，家人立即撥打119，消防人員到場時已OHCA，之後先送北醫附醫，再轉回台大醫院進行急救。

  • 台大院方證實他仍在加護病房搶救，但基於病人隱私，不便揭露實際病況；外傳血管阻塞情形與病歷細節，也都未獲正式證實。

  • 因吳明賢是知名醫界人士，病倒消息震驚同儕；他事前還發文談內科住院醫師招收率低與過勞問題，讓外界更聚焦醫療人力壓力。

台大

上一則

台育兒網紅毒駕載稚女撞車又撞店 遭收押2個月

下一則

愛爾麗集團總裁常如山 涉強制性交未遂又騷擾告訴人2罪起訴

延伸閱讀

中信啦啦隊汶汶遭割頸 馬偕回應了 醫：若傷到「這血管」致死率最高

中信啦啦隊汶汶遭割頸 馬偕回應了 醫：若傷到「這血管」致死率最高
百康仁德張建威醫生 67歲辭世

百康仁德張建威醫生 67歲辭世
獨居華翁深夜突發疾病 聽從AI指示竟救他一命

獨居華翁深夜突發疾病 聽從AI指示竟救他一命
台灣失智人口每年增加1萬人 醫：做好「趨吉避凶」4字口訣遠離失智

台灣失智人口每年增加1萬人 醫：做好「趨吉避凶」4字口訣遠離失智

熱門新聞

成人平台SWAG直播主林姓女子日前在北市圓山花博園區舉辦「粉絲回饋活動」，身穿裸露衣物任由粉絲撫摸，甚至露出胸部，事後遭警方通知到案依公然猥褻罪嫌函送法辦。(記者翁至成／翻攝)

1女戰8男 成人女直播主辦感謝祭露點任揉遭法辦

2026-06-20 00:02
美國在台協會處長谷立言表示，台灣有七成民意支持維持現狀，這可作為台灣民選領袖與北京對話的絕佳基礎。(記者林伯東／攝影)

AIT處長谷立言：十年轉變 兩岸「相互吸引」已不存在

2026-06-23 02:00
愛馬仕品牌官網將此鞋款以中文標示為「涼鞋」。(圖／摘自品牌官網)

拖鞋涼鞋傻傻分不清？到星級餐廳怎麼穿 主廚這樣說

2026-06-16 09:34
國民黨主席鄭麗文。（聯合報系資料照／記者林澔一攝影）

阻擋國防預算被「算帳」？POLITICO：鄭麗文訪華府遭冷遇 白宮取消會面

2026-06-18 05:22
解放軍海軍055型驅逐艦「延安號」2025年7月3日與航空母艦「山東號」一同駛入香港，展開為期五天的訪問。（路透）

2020轉折 WSJ：5至6艘解放軍艦常態圍台 專家：正收緊包圍網

2026-06-20 01:45

中國新法7月上路 台派聯盟：威脅台灣人民安全

2026-06-23 15:43

超人氣

更多 >
華人返美綠卡遭吊銷引訴訟…最高法院裁決 支持川普政府

華人返美綠卡遭吊銷引訴訟…最高法院裁決 支持川普政府
名主播母親綁架案全美關注 神祕字條稱人已喪命

名主播母親綁架案全美關注 神祕字條稱人已喪命
億萬富豪馬克庫班：5省錢習慣助他累積財富

億萬富豪馬克庫班：5省錢習慣助他累積財富
伊朗無人機擺「水母陣」美戰機飛行員目睹震撼畫面

伊朗無人機擺「水母陣」美戰機飛行員目睹震撼畫面
大馬女遊中國 拍片諷當地民眾「不洗澡很臭」…翻車了

大馬女遊中國 拍片諷當地民眾「不洗澡很臭」…翻車了