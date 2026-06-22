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台年底選舉可能公投綁大選 中選會主委：九合一選務大挑戰

記者戴永華／宜蘭即時報導
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在野黨預計下月初在立法院提案公投綁大選，中央選委會主委游盈隆今天到宜蘭視察選務工...
在野黨預計下月初在立法院提案公投綁大選，中央選委會主委游盈隆今天到宜蘭視察選務工作受訪時表示，九合一選舉是全世界最複雜的選舉，這次可能還要面對公投綁大選，會是選務工作的大挑戰。圖／縣府提供

在野黨預計下月初在立法院提案公投綁大選，中央選委會主委游盈隆今天到宜蘭視察選務工作受訪時表示，九合一選舉是全世界最複雜的選舉，這次可能還要面對公投綁大選，由於目前公投還沒有成案，不知道有幾個公投，如果再有10個公投案，將會是很大的挑戰。

因應年底九合一選舉，中央選舉委員會主委游盈隆今天到宜蘭縣選委會視察，游盈隆說，年底九合一涉及9種不同種類選舉，可說是全世界最複雜的選舉，全國共有8869個選區、1萬8000多個投票所，所以要做好準備，這也是為什麼他上任1個多月，急於到各縣市走訪縣市選委會，希望中央跟地方把選舉辦好。

游盈隆說，辦好選務不容易，如果沒有出現其他變數的話，相信一定可以辦好，但是面對今年可能會有「公投綁大選」尚在醞釀中，公投案會是一個變數，也會是一個很大的挑戰。

游也提到民眾黨醞釀提出的「移轉投票」公投案，目前各政黨已有共識，如果要實施不在籍投票，不包括中國與海外地區，只限於台澎金馬，他認為實施不在籍投票，這是全體選民會有的高度共識。

宜蘭縣選委會統計，宜蘭縣截至5月底，全縣人口數44萬8670人，年滿20歲選舉人數，38萬1788人，全縣共設置436個投開票，動員超過5700名投開票所工作人員；預計選出縣長、34名縣議員、12名鄉鎮市長、131名鄉鎮市民代表、237名村里長。

在野黨預計下月初在立法院提案公投綁大選，中央選委會主委游盈隆今天到宜蘭視察選務工...
在野黨預計下月初在立法院提案公投綁大選，中央選委會主委游盈隆今天到宜蘭視察選務工作受訪時表示，九合一選舉是全世界最複雜的選舉，這次可能還要面對公投綁大選，會是選務工作的大挑戰。圖／縣府提供

精華 FAQ

  • 他認為九合一選舉涉及九種不同選舉，全國又有大量選區與投票所，是世界上最複雜的選舉之一，因此必須提早做好中央與地方的選務準備。

  • 因為目前公投案數還未定，如果在大選同一天加上多個公投案，投票流程、選務人力與投票秩序都會更複雜，可能大幅增加辦理難度。

  • 宜蘭縣將選出縣長、縣議員、鄉鎮市長、鄉鎮市民代表與村里長等多項職位，投開票所達436個，並動員超過5700名工作人員支援。

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