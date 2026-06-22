谷立言會晤江啟臣 促無人機產業台美合作新契機

AIT處長谷立言22日與立法院副院長江啟臣會晤。圖/取自AIT臉書

美國在台協會（AIT ）在社群媒體表示，AIT處長谷立言 今天與立法院副院長江啟臣 會面，就台灣在無人機及機器人產業的重要角色交換意見，該產業為台灣國防、經濟成長與美台合作的全新契機。

AIT晚間在官方臉書發文指出，谷立言（Raymond Greene）今天與江啟臣會面，並對立法院長韓國瑜率領跨黨派代表團即將出訪美國表達誠摯祝賀，祝福此行成果豐碩。谷立言強調，持續深化交流對於鞏固美台關係至關重要。

AIT說明，雙方另就台灣在無人機與機器人產業中日益重要的角色交換意見，並探討這些產業為台灣國防、經濟成長及深化美台合作所帶來的全新契機。

江啟臣也在臉書發文指出，今天早上與谷立言一起早餐會，特別準備了一個禮物送給他，是「台中智造」的Bolotie。江啟臣說，這款領帶的起源大有來頭，源自美國亞利桑那州的西部傳統文化；而送給谷立言的這一款，在金屬工藝上更深植了台中的匠人精神。

江啟臣說，這不僅代表著人與人、國與國之間跨越國界、緊密攜手的合作夥伴關係，領帶中央那顆深邃的黑色寶石，更象徵著「智慧、遠見與堅定的信念」。寓意著台美雙邊能透過這份緊密的連結匯聚智慧，共同開創繁榮的未來。

江啟臣指出，這件禮物完美結合了美國在地文化與「台中智造」的精湛工藝，是台美友好、跨文化融合最美麗的意象。今天將它致贈給老朋友谷立言，不只代表他們之間歷久彌新的深厚情誼，更期盼台美關係在經貿、安全與文化交流上，都能如同這條領帶的線條一樣，緊密交織、無限延伸、更加昇華。