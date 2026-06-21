台灣輪椅夫妻首爾遇醉漢騷擾 韓男助解危義舉曝光

南韓地鐵。示意圖，無新聞當事人。（本報系資料照） 林麗玉

一對來自台灣、使用輪椅行動的夫妻日前在首爾地鐵遭醉漢騷擾，兩名路人見義勇為挺身相助。這對夫婦為此公開發文尋人，向兩位「天使」表達感謝，引發韓國網友關注。

「亞洲商業日報」（Asia Business Daily）報導，社群媒體 上昨天出現這篇尋人文，發文者自稱是來自台灣、使用輪椅的旅客。

報導引述貼文內容指出，事發於19日晚間11時30分左右，地點在首爾地鐵2號線江南站往教大站（首爾教育大學站）方向的月台。當時這對夫妻正在等車，一名醉漢靠近他們，一邊大聲叫囂，一邊擺出具威脅性的動作。

據報導，這對夫妻驚恐之下試圖將輪椅往後退，但醉漢仍持續靠近。就在此時，現場一名身穿白色上衣的年輕男子挺身而出，拿雨傘擋住醉漢並站在中間。

但這對夫妻上車後，又遭遇另一波危機。那名醉漢搭上同班車，並繼續在兩人面前以言語和動作來威脅他們。

然而路人再次伸出援手。最初保護這對夫妻的男子再度現身，這回又有一名身穿黃色上衣的男子加入，兩人共同阻擋了醉漢。他們用雨傘築起屏障保護這對夫妻，讓醉漢無法靠近。最終在警方接獲通報後，醉酒者被帶下列車。

這對夫妻回憶道，白衣男得知他們是台灣人後，還為他們遭遇這個情況道歉。

發文者寫道，這兩人是他們的救星，多虧有這兩人，他們才能平安，並帶著對韓國的美好回憶返家，希望這篇文章能讓兩位看到。

這則消息很快在社群媒體上傳開，網友留言稱「這原本可能變成嚴重事故」、「伸出援手的市民真的令人敬佩」、「希望你們的韓國之旅能留下美好回憶」。