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中國軍機今年第2度實施「遠海長航」擾台

記者程嘉文／台北即時報導
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台國軍F-16以「狙擊手」標定莢艙拍下的解放軍殲16，資料照。(圖／台國防部提供...
台國軍F-16以「狙擊手」標定莢艙拍下的解放軍殲16，資料照。(圖／台國防部提供)

國防部今天（21）日宣布，自上午08時10分起，陸續偵獲中國殲16、空警-500及運油20等各型主、輔戰機出海活動，總計21架次，其中19架次進入台灣西南空域及西太平洋，從事「遠海長航」。台國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。

依據台國防部的分類，這是中國軍機今年第二度實施「遠海長航」：上一次是2月11日，也是由早晨開始偵獲殲16、轟6K、運油20等共計11架次出海活動，進入台灣西南、東部空域及西太平洋，從事「遠海長航暨海空聯訓」。

2010年代後半，中國軍機開始積極出海，那時「遠海長航」一詞出現在兩岸官方的新聞稿中，次數比現在頻繁得多。當時多半是轟6K或電戰機之類大型機種，飛出宮古海峽或巴士海峽，並且曾經「北出南回」或「南出北回」，刻意繞台一圈飛行，由於飛入日本依據琉球群島劃設的防空識別區，因此日方往往會發布戰機監控伴飛的照片。隨著解放軍在第一島鏈外活動日益頻繁，類似的遠海長航科目反而少見。

至於「遠海長航」與近年更常見的「聯合戰備警巡」的差別，主要在於後者通常包括海空聯訓，而且一旦進行，在台灣附近活動的中國軍艦，會向台方領海鄰接區（24海里）接近。

精華 FAQ

  • 國防部表示，自上午8時10分起陸續偵獲中國殲16、空警-500、運油20等各型主輔戰機，共21架次出海活動，其中19架次進入台灣西南空域及西太平洋。

  • 依國防部分類，這次是中國軍機今年第二度實施遠海長航；第一次在2月11日，當時有殲16、轟6K、運油20等機型出海，並進入台灣西南、東部空域及西太平洋。

  • 遠海長航多指大型軍機飛越宮古或巴士海峽，執行長距離航行；聯合戰備警巡則通常結合海空聯訓，且中國軍艦常會向台灣領海鄰接區24海里附近接近。

解放軍 國防部

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