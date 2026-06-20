傳鄭麗文訪美規格降級 朱立倫這樣回答

前國民黨主席朱立倫(中)。(記者余采瀅／攝影)

國民黨主席鄭麗文 訪美行程傳出降格爭議。前國民黨主席朱立倫 今表示，台灣最大的困境是賴清德總統走不出去，「賴總統自己走不出去，不應該讓其他人也走不出去」，民進黨應該要用正面態度面對國民黨重要領導人出訪，應該勇敢地讓大家都走出去。

國民黨主席鄭麗文甫結束15天訪美行程、台中市長盧秀燕 閃電訪問歐洲10天後，緊接著立法院長韓國瑜即將在6月21日率跨黨派立委訪美，不過，美方給予三人的規格對待不一，引發外界關注。

有媒體報導鄭麗文訪美團華府訪問進展不順，企圖用欺瞞手段獲取會面機會，導致部分美國國會議員和國安會先後取消會面，遭鄭麗文斥責「空穴來風」、「子虛烏有」，按慣例不會公布會面層級，相關訪問都按照原本正常的安排完成。

朱立倫今到東海大學演講，他受訪表示，鄭麗文、盧秀燕與蔣萬安近期都出訪，且非常順利成功，恭喜大家。韓國瑜這周末也要帶領國會訪問團訪美，代表國家與民意，希望韓院長此行非常順利。他也特別傳簡訊給韓院長，祝福他順利成功，希望透過這樣的溝通，得到美國與國際人士的支持，相信每一位的出訪都得到祝福，大家給他們加油。

媒體詢問「2028國民黨路線是親中還是親美？」朱立倫表示，國民黨現在是台灣國會第一大黨，不論是國民黨主席或是各重要執政縣市首長到國外訪問，表達我們的心聲，讓國際人士更了解國民黨，都是好事。

朱立倫強調，民進黨應該要用正面態度面對國民黨重要領導人出訪，不要都以批評態度，「因為現在台灣最大的困境是賴清德總統走不出去，賴總統自己走不出去，不應該讓其他人也走不出去」，應該是勇敢地讓大家都走出去，每一位願意出訪都給予正面鼓勵與加油。

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