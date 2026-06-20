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台灣鮮乳為何躍居全球最貴？原因曝光

編譯陳律安／綜合外電
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台灣市售國產鮮乳。(本報系資料照)
台灣市售國產鮮乳。(本報系資料照)

臉書粉絲專頁「Data In Race」引述生活成本統計網站Numbeo表示，台灣每公升的鮮乳價格，以3.07美元高居全球第一，是榜上唯一超過3美元的國家；香港以2.98美元緊追在後，新加坡則以2.95美元排名第三。

第四至第十名，依序為：古巴（2.76美元）、以色列（2.59美元）、奈及利亞（2.39美元）、哥斯大黎加（2.37美元）、挪威（2.37美元）、阿曼（2.28美元）及委內瑞拉（2.25美元）。

南韓則以每公升1.90美元排名第18，價格高於馬來西亞、泰國等亞洲國家。

Data In Race指出，造成這些差異的因素很多，包括當地農業生產能力、對進口產品的依賴程度、運輸成本、政府補貼政策以及匯率變動等。

牛奶價格最高的國家當中，許多高度依賴進口乳製品，或受限於土地與資源條件，難以擴大本土生產。相較下，乳製品生產大國通常擁有較完整的在地供應鏈和規模經濟優勢，因此零售價格相對較低。

另外，台灣大型零售通路收取可觀的乳品上架費，也是牛奶價格居高不下的原因之一，售價百元（新台幣，下同，約3.3美元）的鮮乳，酪農只取得30元；乳品品牌商可拿到30-35元；通路拿得最多，達35-40元左右。

精華 FAQ

  • 根據Data In Race引述Numbeo資料，台灣鮮乳每公升達3.07美元，為全球最高。主要原因包括本土生產條件、進口依賴程度、運輸成本，以及通路費用偏高等多重因素。

  • 香港以每公升2.98美元排名第二，新加坡以2.95美元居第三。第四到第十名則依序為古巴、以色列、奈及利亞、哥斯大黎加、挪威、阿曼與委內瑞拉。

  • 文中指出，百元鮮乳中，酪農大約只能拿到30元，乳品品牌商可分得30到35元，而大型零售通路拿得最多，約35到40元，顯示上架費對售價影響很大。

古巴 泰國 挪威

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