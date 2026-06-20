1女戰8男 成人女直播主辦感謝祭露點任揉遭法辦

成人平台SWAG直播主林姓女子日前在北市圓山花博園區舉辦「粉絲回饋活動」，身穿裸露衣物任由粉絲撫摸，甚至露出胸部，事後遭警方通知到案依公然猥褻罪嫌函送法辦。(記者翁至成／翻攝)

成人平台SWAG一名26歲林姓女直播主日前在台北圓山花博舉辦粉絲「粉絲感謝祭」，因大膽露點並任由8名男粉絲揉胸、摸臀，引來警方到場詢問；不料隔天竟再轉戰信義區續辦，繼續讓粉絲和路人觸摸私密處，甚至疑似在公共場所發生性行為。林女17日到案，警詢後被依公然猥褻罪嫌函送法辦。

綜合台媒報導，擁有1.5萬名粉絲追蹤的26歲林姓女直播主，日前在台北市圓山花博園區內舉辦「粉絲感謝祭」實體活動。活動期間，林女不僅在公共場合與現場粉絲互動，更身穿裸露衣物放任現場至少8名男粉絲圍觀，並伸手觸摸、搓揉其胸部與臀部。林女甚至將身上的白襯衫拉下，直接當眾露出胸部，整體過程也同步在成人平台上進行線上直播。

現場民眾目擊此景後隨即向警方報案，指出有女子在園區內遭到多名男子團團圍住與騷擾。台北市中山分局圓山派出所於13日凌晨3點多接獲通報並趕赴現場盤查。面對員警詢問，衣著不整的林女起初企圖掩蓋事實，裝傻辯稱現場男士「全都是我朋友」，宣稱自己只是在開直播與朋友聊天，並未遭到侵犯或騷擾。警方在現場抄登相關人員資料後離去。

有民眾投訴指出，林女在遭到警方到場關切後並未收斂，隔天竟轉往人潮密集的信義商圈繼續開播。在信義區的活動中，林女同樣放任粉絲與路過民眾觸摸其私密部位。爆料者透露，期間一名路過的保全人員也禁不起誘惑而加入行列，隨後眾人甚至到當地的公共廁所內，集體進行不雅行為。雖然當時有許多觀眾向直播平台反映，但平台仍放任其繼續播放。

警方事後調閱現場監視器畫面以及網路直播畫面，認定林女的行為涉及公然猥褻，屬於「行為足以引起他人性慾」的情色互動。警方隨後於17日傍晚，依法通知林女到案說明。林女在應訊時承認有公然猥褻的行為，但態度顯得不以為意，強調這只是單純想讓粉絲開心，認為「沒什麼大不了的」。警方於詢問後，依公然猥褻罪嫌將林女函送台北地檢署偵辦。