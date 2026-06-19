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從舟山一路繞到花蓮外海 中國科研船遭台海巡廣播驅離

記者廖炳棋／台北即時報導
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台灣海巡「蘭嶼艦」在監控過程中，持續向中國「向陽紅22」實施廣播及驅離。記者廖炳...
台灣海巡「蘭嶼艦」在監控過程中，持續向中國「向陽紅22」實施廣播及驅離。記者廖炳棋／翻攝

台灣海巡署深夜針對中國新華社報導，指出中國自然資源部18日組織「向陽紅22」科研船在台灣東部專屬經濟海域開展所謂的「海洋環境調查」，嚴重違反國際公約。

海巡署說，已運用聯合情監偵手段，全程掌握中國「向陽紅22」科研船動態，該船自6月10日5時許，於中國舟山出港後，6月11日航經日本宮古島東方52浬，6月12日至15日航行至蘭嶼東南方448浬海域，隨後在日本與那國島以南及台灣東部專屬經濟海域來回航行。18日20時，「向」船位於台灣花蓮東方41浬（限制水域外14浬），距日本與那國島50浬，由海巡「蘭嶼艦」持續併航監控中。

海巡「蘭嶼艦」在監控過程中，持續向中國「向陽紅22」實施廣播如下：「呼叫中國向陽紅22，這裡是中華民國海巡署蘭嶼艦廣播，這裡是中華民國專屬經濟海域，你們在這個海域不享有任何主權權利或管轄權。你的行為已經違反國際公約等規定，我要求你立即離開」，中國「向陽紅22」科研船隨即以航速15節的速度，持續向北航離中。

海巡署強調，近期中國頻繁利用公務船及科研船在台灣東部專屬經濟海域航行，假借科學調查等藉口，藉事藉端行霸權擴張之實，嚴重破壞區域的和平與穩定。海巡署強調，中華民國臺灣是主權獨立的國家，與中華人民共和國互不隸屬。依據國際法與「聯合國海洋法公約」，台灣在台灣東部專屬經濟海域擁有主權權利與管轄權，中國意圖透過海上航行或科研調查等騷擾，都無法改變此一不爭的事實。「海巡在，主權就在」，海巡艦艇將採取一切必要手段，強勢驅離騷擾台灣海域的中國船舶，捍衛國家主權，確保台灣海域安全。

台灣海巡「蘭嶼艦」在監控過程中，持續向中國「向陽紅22」實施廣播及驅離。記者廖炳...
台灣海巡「蘭嶼艦」在監控過程中，持續向中國「向陽紅22」實施廣播及驅離。記者廖炳棋／翻攝

精華 FAQ

  • 海巡署指出，向陽紅22於6月10日清晨自中國舟山出港，之後經過日本宮古島東方海域，並在6月12日至15日航向蘭嶼東南方遠海，最後接近花蓮外海。

  • 海巡署透過聯合情監偵全程掌握船位，由蘭嶼艦持續併航監控，並以廣播明確要求對方立即離開台灣專屬經濟海域，隨後該船轉向北航離開。

  • 海巡署認為，中國近期頻繁以公務船與科研船名義進入台灣東部專屬經濟海域，假借調查之名行擴張之實，已破壞區域穩定，也侵犯台灣依法享有的主權權利。

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