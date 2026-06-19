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促無人機採購 蕭美琴：台灣產業與國防深度結合的關鍵一步

記者張文馨／台北即時報導
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台副總統蕭美琴。本報資料照片
台副總統蕭美琴。本報資料照片

台行政院院會昨天通過總經費2100億元的「國防自主無人載具採購特別條例草案」，副總統蕭美琴今透過臉書表示，這是對國家安全的重大承諾，更是台灣產業與國防深度結合的關鍵一步；她呼籲期盼朝野政黨能共同支持這項特別條例，也成將持續與社會溝通，守護自由民主。

蕭美琴指出，現代戰爭的型態已經改變，無人載具在實戰中充分展現不對稱作戰的優勢；面對日趨複雜的地緣政治威脅，台灣必須與時俱進，建構快速反應的防衛能量。

蕭美琴表示，建構國防防線，不能只仰賴單一的對外軍購管道；這次特別條例的核心基調，就是確立「大量、長單、迭代更新」的採購原則；台灣擁有極具競爭力的科技與精密製造量能，透過穩定且長期的需求承諾，能讓在地企業安心加大投資、升級產線，並擴大與國際產業的合作；這能為國軍快速補足戰力，也能消弭資安風險，打造國際民主陣營信賴的「非紅供應鏈」，實質帶動國內產業聚落的創新與升級。

蕭美琴說， 和平必須用實力來捍衛，這是當前台灣社會普遍的共識；當台灣展現自我防衛的堅定意志，將決心轉化為實質的國防與產業能量，國際社會對台灣的支持就會更加穩固。

精華 FAQ

  • 此案總經費達2100億元，核心在以特別條例推動國防自主無人載具採購，透過長期且大量的需求承諾，補強國軍戰力並帶動本土產業投資與升級。

  • 她認為現代戰爭已改變，無人載具具不對稱作戰優勢，台灣面對複雜地緣威脅，必須及早建構快速反應的防衛能量，不能只依賴單一對外軍購管道。

  • 蕭美琴指出，穩定長期的採購需求可讓企業安心擴大投資、升級產線，並深化與國際合作，同時降低資安風險，打造國際民主陣營信賴的非紅供應鏈。

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