花蓮F-16V戰機降落擦撞路燈 燈罩碎裂波及民車

花蓮空軍基地一架F-16V戰機17日下午執行戰備跑道起降練習時，起落架輪胎擦撞路燈燈罩，燈罩摔落地面後玻璃噴散，路邊停放車輛疑遭波及，擋風玻璃有一處裂痕。中央社

花蓮空軍基地一架F-16V（blk20）戰機今天下午降落時，起落架輪胎擦撞路燈燈罩，燈罩摔落地面後玻璃噴散，造成一輛路旁轎車擋風玻璃破損，距離最近民宅僅3公尺多。

新城鄉民代表李秋男說，撞擊地點就在嘉新村服務處正對面的路燈，事發當時正進行選民服務，聽到一聲巨響，外出看才發現路燈掉落，路面都是玻璃及路燈殘骸，一旁的民眾說「戰機撞到路燈」，所幸當時路上沒有行人或車輛經過。

目擊者黃姓民眾說，戰機下降時高度比較低，突然就「砰」一聲，路燈燈罩被撞到後往地面彈射，速度很快，根本無法反應。

黃姓民眾停在路邊的車輛，疑似被摔落地面、噴散的燈罩玻璃波及，擋風玻璃有一處裂痕，車輛兩側都有散落的玻璃。

出身新城鄉的國民黨籍議員邱光明前往現場查看，他說，10多年前也曾發生類似案件，當時F-16戰機降落時，輪子不慎勾到嘉新村的電線，距離這次撞到路燈地點約200公尺。

邱光明說，空軍基地緊鄰民宅，每天起降對居民都是壓力，這次又因為飛太低釀禍，除要求軍方務必恢復現場狀況，賠償受損車輛等，也務必一定要正視並且改善。

空軍司令部傍晚發布新聞稿表示，花蓮基地1架F-16V（blk20）戰機，下午執行戰備跑道起降練習時，疑似因進場高度過低，導致起落架輪胎擦撞路燈燈罩，空軍已責派專案小組前往調查，以釐清肇因；另有關造成公共設施及民車損壞部分，將依規定賠償及復原。

花蓮空軍基地一架F-16V（blk20）戰機17日下午降落時，起落架輪胎擦撞路燈燈罩，燈罩摔落地面毀損。中央社

花蓮空軍基地一架F-16V（blk20）戰機，17日下午執行戰備跑道起降練習時，疑似因進場高度過低，導致起落架輪胎擦撞路燈燈罩。中央社