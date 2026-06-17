我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世界盃╱葡萄牙閃電戰 第1球就進了…1：0領先剛果

半夜醒來幾次算正常？睡眠醫生：視年齡而定

花蓮F-16V戰機降落擦撞路燈 燈罩碎裂波及民車

中央社花蓮縣17日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
花蓮空軍基地一架F-16V戰機17日下午執行戰備跑道起降練習時，起落架輪胎擦撞路...
花蓮空軍基地一架F-16V戰機17日下午執行戰備跑道起降練習時，起落架輪胎擦撞路燈燈罩，燈罩摔落地面後玻璃噴散，路邊停放車輛疑遭波及，擋風玻璃有一處裂痕。中央社

花蓮空軍基地一架F-16V（blk20）戰機今天下午降落時，起落架輪胎擦撞路燈燈罩，燈罩摔落地面後玻璃噴散，造成一輛路旁轎車擋風玻璃破損，距離最近民宅僅3公尺多。

新城鄉民代表李秋男說，撞擊地點就在嘉新村服務處正對面的路燈，事發當時正進行選民服務，聽到一聲巨響，外出看才發現路燈掉落，路面都是玻璃及路燈殘骸，一旁的民眾說「戰機撞到路燈」，所幸當時路上沒有行人或車輛經過。

目擊者黃姓民眾說，戰機下降時高度比較低，突然就「砰」一聲，路燈燈罩被撞到後往地面彈射，速度很快，根本無法反應。

黃姓民眾停在路邊的車輛，疑似被摔落地面、噴散的燈罩玻璃波及，擋風玻璃有一處裂痕，車輛兩側都有散落的玻璃。

出身新城鄉的國民黨籍議員邱光明前往現場查看，他說，10多年前也曾發生類似案件，當時F-16戰機降落時，輪子不慎勾到嘉新村的電線，距離這次撞到路燈地點約200公尺。

邱光明說，空軍基地緊鄰民宅，每天起降對居民都是壓力，這次又因為飛太低釀禍，除要求軍方務必恢復現場狀況，賠償受損車輛等，也務必一定要正視並且改善。

空軍司令部傍晚發布新聞稿表示，花蓮基地1架F-16V（blk20）戰機，下午執行戰備跑道起降練習時，疑似因進場高度過低，導致起落架輪胎擦撞路燈燈罩，空軍已責派專案小組前往調查，以釐清肇因；另有關造成公共設施及民車損壞部分，將依規定賠償及復原。

花蓮空軍基地一架F-16V（blk20）戰機17日下午降落時，起落架輪胎擦撞路燈...
花蓮空軍基地一架F-16V（blk20）戰機17日下午降落時，起落架輪胎擦撞路燈燈罩，燈罩摔落地面毀損。中央社

花蓮空軍基地一架F-16V（blk20）戰機，17日下午執行戰備跑道起降練習時，...
花蓮空軍基地一架F-16V（blk20）戰機，17日下午執行戰備跑道起降練習時，疑似因進場高度過低，導致起落架輪胎擦撞路燈燈罩。中央社

精華 FAQ

  • 事故發生在花蓮空軍基地一架F-16V執行戰備跑道起降練習、下午降落進場時，疑似因高度過低，起落架輪胎擦撞到路燈燈罩而引發。

  • 路燈燈罩被撞落後玻璃四散，波及路旁一輛轎車，造成擋風玻璃裂痕，車身兩側也有玻璃碎片；事發地點距離最近民宅僅約3公尺多。

  • 空軍司令部表示將派專案小組調查肇因，並依規定賠償與復原受損設施；地方民代則要求軍方正視基地緊鄰民宅的風險並改善。

上一則

鄭麗文結束訪美行程舉行記者會 獨派闖中央黨部鬧場

延伸閱讀

加州基地起飛 空軍B-52轟炸機墜毀 8人恐全遇難

加州基地起飛 空軍B-52轟炸機墜毀 8人恐全遇難
新竹氣爆2死疑便當店瓦斯蓄積引爆 火球衝天畫面曝「這是地獄嗎？」

新竹氣爆2死疑便當店瓦斯蓄積引爆 火球衝天畫面曝「這是地獄嗎？」
美軍「大黃蜂」戰機墜毀 事故前疑冒煙 飛行員彈射逃生

美軍「大黃蜂」戰機墜毀 事故前疑冒煙 飛行員彈射逃生
美軍B-52加州墜毀 機上8人恐全數罹難

美軍B-52加州墜毀 機上8人恐全數罹難

熱門新聞

國民黨主席鄭麗文（右）12日前往AIT華盛頓總部拜會，與美方會晤不到一小時。圖為鄭麗文一行人步出AIT華盛頓總部所在大樓。（中央社）

秀照指鄭麗文會美官員 陳以信：省千份雞排 該道歉快道歉

2026-06-13 09:56
國民黨主席鄭麗文。(美聯社)

鄭麗文訪美 新加坡媒體分析：有魅力但天真 未打動美國

2026-06-14 15:01
台立法院長韓國瑜。(記者曾吉松／攝影)

韓國瑜訪美隨團7立委名單出爐 藍營25搶3超激烈

2026-06-16 09:41
愛馬仕品牌官網將此鞋款以中文標示為「涼鞋」。(圖／摘自品牌官網)

拖鞋涼鞋傻傻分不清？到星級餐廳怎麼穿 主廚這樣說

2026-06-16 09:34
國民黨主席鄭麗文(前)10日拜會美國國會議員。(記者陳熙文／攝影)

傳美國安會取消與鄭麗文會面 藍：特定媒體故意詆毀

2026-06-11 10:02
台對美採購66架F-16C/D BLK70戰機，機上將搭載AN/ALQ-254電戰系統，且「我國為第一批使用該型電戰系統國家」。圖為編號6727、台灣空軍向美採購單座型F-16 Block70戰機。（圖／國防部提供）

觀察站／參與升級F-16美方反覆 台始料未及

2026-06-08 02:29

超人氣

更多 >
面對離譜的小費提示螢幕 3成消費者這樣反制

面對離譜的小費提示螢幕 3成消費者這樣反制
紐約州要發21億元支票 近300萬人可拿到

紐約州要發21億元支票 近300萬人可拿到
世界盃／梅西「帽子戲法」登歷史進球王 阿根廷3：0取勝跨衛冕第一步

世界盃／梅西「帽子戲法」登歷史進球王 阿根廷3：0取勝跨衛冕第一步
「清純」華女微信釣14男結婚 再稱中國家人生病騙錢

「清純」華女微信釣14男結婚 再稱中國家人生病騙錢
身分調整新政上路後 綠卡、工卡核發有何變化？

身分調整新政上路後 綠卡、工卡核發有何變化？