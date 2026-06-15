饒慶鈴海峽論壇發聲將查處？ 在野轟犯什麼法

台東縣長饒慶鈴日前以錄影方式參與海峽論壇，事後卻有台灣官員揚言將交主管機關查處。（記者陳宥菘／攝影）

台東縣長饒慶鈴日前以預錄影片參與海峽論壇，事後有匿名官員對媒體表示將交主管機關查處。在野立委昨齊轟賴政府並質疑，錄影觸犯哪條法律？饒慶鈴表示，她最在意如何讓鄉親辛苦付出能夠獲得應有的回報。

海峽論壇13日在大陸廈門登場，陸委會4日宣布禁止中央機關與地方政府人員參加。饒慶鈴改以影片在論壇發聲，她表示很遺憾陸委會沒有通過她的出訪申請，不能參加海峽論壇；距離年底釋迦產季還有段時間，此時簽約能讓台東提早規畫與布局，對台東農民是莫大的鼓勵。

昨有媒體報導，熟稔中共 統戰的官員表示，非常不認同在中共的統戰平台，與中共黨政軍進行任何形式的合作行為，用影音方式也是一種合作行為，政府已經禁止中央、地方政府參加，饒慶鈴還用這種形式與中共有合作行為，涉及配合中共統戰，後續將交由主管機關查處。

針對是否將查辦饒慶鈴，陸委會昨重申政府先前對海峽論壇立場，並表示「目前沒有進一步的回應」。媒體追問，政府目前是否有要查辦饒慶鈴，若有，將依據哪項法令查辦，但陸委會僅表示「目前沒有進一步的回應」。

饒慶鈴說，她的影片只有短短幾分鐘，內容就是感謝、祝福，以及對農民朋友的支持，「身為地方首長，我最在意的還是如何讓地方產業有更多機會，讓鄉親辛苦付出能夠獲得應有的回報」。

雲林縣長張麗善表示，縣市首長站在第一線，替農民發聲「應該沒有錯」，並呼籲中央積極協助開拓更多外銷市場，並指大陸市場真的很大，「我們希望開拓更多市場，每一個市場都不希望放過」。

國民黨立院黨團首席副書記長許宇甄批評，政府若認為饒慶鈴違法，就把法條、事證及處罰依據攤在陽光下；若拿不出來，就應立即停止恫嚇，不要把兩岸管制變成綠色威權，更不要拿台東農民的生計當政治鬥爭的祭品。許宇甄質疑，饒慶鈴根本沒有踏入大陸，在台灣錄製影片推廣農業何罪之有？

民眾黨團總召陳清龍說，饒慶鈴錄製影片為台東農產品發聲，請問是觸犯哪條法律？不能因為立場不同就扣帽子追殺。賴政府如果真的在乎農民，就應該積極拓展農產品出路，而不是把地方首長為農民謀福利的努力，當成政治鬥爭的祭品。

民進黨團幹事長莊瑞雄說，民進黨對地方苦口婆心提醒參加這樣的論壇要小心，地方首長到中國去，不管是親自去還是錄影，他們都可以感受到為農民推廣農產品的用心，但不要忘了，中國對台灣農產品並非經濟議題，而是統戰議題。