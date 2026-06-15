國旅連假失靈人潮腰斬 澎湖花火節神話不再？

觀光署促成2026澎湖花火節日本阪急交通社之夜，絢麗花火點亮澎湖夜空。(圖／觀光署提供)

昔日一房難求、機位秒殺的澎湖國際海上花火節，今年面臨考驗。5月澎湖海空入境旅次創近5年同期新低，6月中旬前的入境旅次也僅去年同期的八成，即使花火節施放日，端午節 連假或暑假檔期，航班仍有空位，外界正觀察花火節神話是否退燒？

此外，交通部觀光 署稱國旅熱潮持續升溫，旅宿市場整體規模已回到疫情前的水準，但觀察今年連假訂房率表現，勞動節訂房率63%，且多個縣市訂房率破6成；端午節訂房率僅49%，不到5成，國旅連假效應疑似失靈；學者分析，端午連假多為返鄉過節而非旅遊，因此訂房率較低。

澎湖國際海上花火節上月初登場辦到8月25日，但出現「旺季不旺」現象。縣府旅遊處長陳美齡坦言，今年旅客確實比去年少兩成，一來是旅遊型態改變，如台灣本島旅遊業也是經營辛苦，二來是今年活動時間拉長、會分散旅客入境時間，加上雨季也會影響旅遊意願。陳美齡說，觀光活動屬於短期人潮效應，縣府會將今年狀況列入檢討，另也會和地方旅遊業者討論，是否行程包裝有更多變化，加強待客體驗等，讓客人「常態到澎湖旅遊」才是重點。

2002年華航空難重創澎湖觀光，地方政府透過煙火活動吸引旅客，花火節逐步發展成全台最具代表性的大型觀光節慶之一。歷經20多年經營，花火節不僅成為澎湖重要品牌，也成功帶動離島淡季的旅遊熱潮，疫情期間因全球邊境管制，澎湖迎來史無前例的「報復性國旅」熱潮，2022年澎湖觀光人數創新高，突破百萬大關。

然而，這套成功模式如今已現疲態。航空業人士坦言，若市場需求強勁，華信、立榮兩家國內線執飛澎湖的航空公司，自然會調整較大機型增加運能，如今運能配置未見擴大，反映市場需求不如往年。

澎湖縣旅遊解說協會理事長陳仁和直言，今年澎湖觀光市場低迷已是不爭事實，官方統計的澎湖海空入境旅次其實無法精準反映實際觀光客數量，因為其中還包含澎湖居民往返本島人次。以澎湖現有運輸條件估算，即使旺季每日海空總運能約一萬人次，扣除約兩成在地居民移動需求後，真正能進出的旅客僅約七千多人。

他分析，2025年澎湖觀光人潮較2024年減少約三分之一，而今年又可能比去年再減少三分之一，推估今年觀光規模恐較前年高峰時期減少近一半，呈現斷崖式下滑。

陳仁和也說，除旅客減少，住宿市場也供需失衡，近年澎湖民宿快速成長，全島住宿量能已超過3萬床，今年花火節期間訂房狀況明顯不如往年，甚至有市區民宿每周只有3天晚上見到零星幾間房亮燈。

縱然澎湖縣府每年舉辦花火節都絞盡腦汁，持續為花火節注入新元素，從動漫、卡通到國際知名IP輪番上陣，今年更攜手七龍珠打造主題煙火秀，陳仁和認為，問題不在今年合作的IP是否夠紅，而是整體國旅市場與旅遊型態早已改變，旅客不再只是追求煙火與IP聯名活動，而是期待更具深度與特色的旅遊體驗。

---------------------------------------------

去年旅宿業平均住房率45%，整體旅宿業的住客人次達8,209萬人次，較前年增加約329萬人次，也高於疫情前2019年的7,981.2萬人次。

但今年連假訂房率表現，勞動節假期前兩日平均訂房率63%，有9縣市訂房率破6成，反觀端午節假期前兩日平均訂房率僅49%。

高餐觀光研究所教授劉喜臨分析，儘管勞動節與端午節連假都有3天假期，但勞動節連假較偏向旅遊性質，加上勞動節從今年起正式升格為國定假日，公務人員首次同步放假，可能會安排出遊；而端午節連假期間預期有大量車流移動，但多為返鄉過節並非出遊，因此訂房率較低。

觀光署截至6月12日統計，今年端午3天連假，受惠藍眼淚季系列活動，連江縣訂房率達83%，全台最高，其次為雲林縣66%，第3名為南投縣62%。

觀光署強調，此數據為端午節連假7天前由旅宿業填報的訂房率統計，因許多民眾習慣在接近假期時才安排行程與訂房，旅宿業者目前仍開放訂房，最終各縣市旅宿業的住房率可能與此數據不同。