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鄭麗文訪美 新加坡媒體分析：有魅力但天真 未打動美國

中央社新加坡14日專電
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國民黨主席鄭麗文。(美聯社)
國民黨主席鄭麗文。(美聯社)

國民黨主席鄭麗文訪美，新加坡「海峽時報」近日刊登一篇分析長文，指她具有魅力，但和平推手論述未打動美國，引起關注。內文提及對於鄭麗文主張加強與北京接觸的路線，華府存在懷疑。

新加坡海峽時報（The Straits Times）13日在「新聞分析」（News analysis）版面刊出一篇文章，標題為「有魅力但天真：台灣在野黨國民黨主席的和平推手論述未打動美國」（Charismatic but naive：Taiwanese opposition KMT chief 's peacemaker pitch leaves US unimpressed），內文亦提及鄭麗文日前與中國國家主席習近平會面。

這篇文章指出，美方對於她此次訪問似乎反應冷淡，並未給予隆重禮遇。

報導指出，她究竟見了哪些人？原訂川普總統的會面沒有成行，對這一點鄭麗文自己也坦言「本來就困難」。但更令她感到挫折的，或許是規劃中的白宮國家安全會議官員會談，最後也無疾而終。

國民黨日前表示，鄭麗文在華府與行政部門的會面是全部保密不對外釋出任何訊息，特定媒體故意詆毀。鄭麗文此行拜會了美國聯邦參議員蘇利文（Dan Sullivan）、眾議員貝肯（Don Bacon）及金映玉（Young Kim）等國會議員。蘇利文為參院軍委會成員，貝肯為眾院軍委會成員，金映玉則是眾議院外交委員會印太小組主席。

該文提到，鄭麗文此行亮點或許是她獲得海外台灣僑民的熱烈歡迎，在宴會吸引上百名台裔人士出席、也在頂尖學府吸引許多好奇且熱情的聽眾。「她試圖扮演兩岸和平推手的角色，其可行性受到深入檢視，而有人認為相關論述缺乏說服力」。該文提及，華府對她主張加強與北京接觸的方式大多抱持懷疑態度，甚至認為她太過天真。

前美國國安會官員、現任教於喬治城大學和德州農工大學的韋德寧（Dennis Wilder）在文章中表示，鄭麗文闡述兩岸關係觀點的能力確實讓不少美國聽眾留下深刻印象，但外界懷疑她被北京利用。他認為，這主要反映出美方對習近平是否真心致力於和平統一的疑慮。

韋德寧認為，華府有人覺得她與國民黨傳統路線太遠，但也有人質疑這種分析是否過於狹隘，因為全球許多民主國家近年都選出了非典型政治人物，不過他認為美方確實應認真看待她，即使只是因為她可能成為北京有效的工具。

美國德國馬歇爾基金會（German Marshall Fund of the United States）印太計畫總監葛來儀（Bonnie Glaser）指出，希望台灣總統能同時與北京與華府談判以爭取台灣最佳利益，這想法並不實際。

地緣政治風險諮詢公司歐亞集團（Eurasia Group）台灣負責人蕭嫣然（Amanda Hsiao）表示，鄭麗文這趟訪美，對本來就對她兩岸與國防立場存疑的人，恐怕難以改變看法。「在國民黨的國防戰略未更明確的情況下，華府許多人會認為鄭麗文對管控兩岸歧見的樂觀過於天真」。

國際危機組織（International Crisis Group）東北亞高級分析師楊晧暐（William Yang）則指出，鄭麗文正試圖在親中路線與獲得華府認可之間取得微妙平衡。

他說：「然而，她此行的一些言論卻未必有助於改善外界對其立場和方式的觀感，因為她『和平』名義下提出的主張缺乏具體內容來支撐。」

海峽時報是新加坡一份英文報紙。它是新加坡最主要的英文報，也是「新報業媒體」（SPH Media）的旗艦刊物。

▼收聽一洲焦點Podcast：

精華 FAQ

  • 海峽時報認為鄭麗文雖然具備個人魅力，也能清楚闡述兩岸觀點，但她主打的和平推手論述並未成功說服美國，整體訪美效果偏向有限。

  • 文章指出，華府對鄭麗文主張加強與北京接觸的路線普遍抱持懷疑，部分人士甚至認為她對兩岸關係的樂觀過於天真，難以改變既有觀感。

  • 鄭麗文拜會了蘇利文、貝肯與金映玉等國會議員，但原訂與川普及白宮國安會官員的會面都未成行，顯示此行在行政層面收穫有限。

鄭麗文 新加坡 華府

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