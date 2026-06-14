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鄭麗文會美官員傳降3級 王定宇：美已不把國民黨視為夥伴

記者劉懿萱／台北即時報導
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民進黨立委王定宇。(圖／本報系資料照)
民進黨立委王定宇。(圖／本報系資料照)

媒體報導稱國民黨主席鄭麗文與美國國務院官員會晤，國務院派科室層級官員，民進黨立委王定宇說，鄭麗文訪美種種誇張背離民主陣營的言行，若媒體報導真的是以科長級接見，顯示美國不把國民黨視為夥伴，他們彼此信賴或夥伴關係被調降。

王定宇指出，鄭麗文訪美言行處處附和中共論調，吹捧中國國家主席習近平，加上疑似中國黑幫長臂管轄境外鎮壓的問題，在美國主流社會多數政治意見領袖不願意見她，甚至傳出原來約好要見國安會相關人員行程被取消。

王定宇說，台美關係在之前還沒有這麼密切時，美國國務院負責管理單位，他們常戲稱就是一張桌子a desk，就是科長層級。媒體揭露科長層級的低階官員接見鄭麗文，如果這件事情屬實的話，顯示國民黨在美國政府國務院裡面，不管是信任關係或夥伴關係都大幅降等。

王定宇指出，台灣前總統蔡英文的台美關係，不管是北美事務協調委員會改成台灣美國事務委員會，從過去Desk Officer 一直調到變成是副助卿，甚至於更高層級互動，台美關係、夥伴關係、戰略關係越來越密切，原來在美國設定的地緣政治，是不分黨派，不管藍、綠、白，美方都會公平來對待不同層級的意見領袖。

王定宇說，鄭麗文接任國民黨主席後，一心把國民黨帶進去成了中國共產黨的附庸。不管是他所鼓吹的論調完全附和中國，不管是台美關係，地緣政治，和平穩定安全，或台灣民主自由，在鄭麗文的眼中都變成沒有價值的，唯一的價值就是習近平，對於跟美國之間的互動，其實是往下走的，負面比較多。

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精華 FAQ

  • 他認為這代表美國國務院對國民黨的互信與夥伴關係已被調降，從較高層互動退回到低階官員接見，顯示美方觀感並不理想。

  • 他點出鄭麗文訪美時多次附和中共論調、吹捧習近平，且還有疑似中國黑幫長臂管轄與境外鎮壓的爭議，因此美方與主流意見領袖對她敬而遠之。

  • 他說蔡英文時期台美互動從Desk Officer逐步升到副助卿甚至更高層級，關係愈來愈密切；相較之下，鄭麗文上任後則被他形容為更靠向中國，對美互動往下走。

鄭麗文 國民黨 國務院

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