伊朗電影譯名變「換我吹了沒？」導演也抗議 沈伯洋發聲

台北電影節宣布將上映伊朗經典電影「Harmonica」中文被翻譯成「換我吹了沒？」引發性暗示等爭議，民進黨台北市長參選人沈伯洋表示，翻譯應講求「信、達、雅」。(記者洪子凱／攝影)

台北電影節宣布將上映伊朗 經典電影「Harmonica」中文被翻譯成「換我吹了沒？」引發性暗示等爭議，主辦單位昨晚急宣布撤下中文譯名僅保留原文。民進黨 台北市長參選人沈伯洋 表示，翻譯應講求「信、達、雅」，原先譯名精準度上可能仍需講究，可能信及雅都沒有達到。

台北電影節近期公布電影放映片單，但被網友發現伊朗電影「Harmonica（口琴）」中文片名被翻譯成「換我吹了沒」，引起大量批評聲浪，僅管主辦單位回應，取名是為了配合劇情核心，絕無其他延伸意涵。但就連該電影導演阿米爾納德瑞（Amir Naderi）也表達不滿。

沈伯洋表示，翻譯講究「信、達、雅」除了要忠於本意前提下能傳達出電影神韻，更重要的就是「雅」，可能每個人在翻譯上有不同風格，但精準度上可能還是要講究，目前翻譯可能「信」已經沒辦法達成更沒有「雅」。

沈伯洋認為，既然有這樣爭議就應該討論改善，對台北市政府應不會有太大問題，比如直接用原來片名或者改成一個比較平鋪直敘的翻譯，或許都是好的做法。