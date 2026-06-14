徒步走10小時累到找警方協助 被查出是通緝犯遭逮

花蓮王姓男子因公共危險案件遭法院發布通緝，因走路體力透支向警方求助，反而當場被逮捕解送歸案。圖／鳳林警分局提供

花蓮57歲王姓男子因公共危險案件遭法院發布通緝，日前為前往光復鄉工作，竟從新城鄉住家徒步南下近40公里，走了將近10個小時後體力透支，向警方求助協助叫計程車，員警查驗身分時意外發現他是通緝犯，當場依法逮捕解送歸案。

鳳林警分局今天表示，王男稱由於好不容易在光復找到工作機會，3日凌晨便從新城住處出發，在沒有交通工具、身上也未帶手機的情況下，沿途步行南下。當天中午，瑞穗分駐所長潘冠宇帶隊解送人犯至鳳林分局偵查隊時，發現一名中年男子神情憔悴，在分局門口來回踱步，於是主動上前關心。

王男見到警方後立即求助，表示自己要趕往光復工作，但已走到雙腿無力、體力耗盡，希望警方協助聯繫計程車載他一程。

不過，所長依程序查驗其身分時，警用系統立即顯示通緝資料，確認王男遭花蓮地方法院發布通緝，涉犯公共危險案件，且通緝發布至今僅5天，但王男不知自己遭通緝，警方隨即告知相關權利事項，並依法將他逮捕上銬。

王男原本打算靠雙腳趕赴工作地點，沒想到歷經近10小時長途跋涉後，最終未能抵達目的地，反而因主動向警方求援而曝露身分，改搭警車又回到花蓮北區接受司法程序。

鳳林警分局表示，警方持續落實各項查緝勤務，對於各類通緝犯絕不寬貸，也呼籲民眾如涉有司法案件應主動面對並配合法律程序，切勿心存僥倖逃避責任，以免衍生更多法律問題。

花蓮王姓男子因公共危險案件遭法院發布通緝，因走路體力透支向警方求助，反而當場被逮捕解送歸案。圖／鳳林警分局提供

花蓮王姓男子因公共危險案件遭法院發布通緝，因走路體力透支向警方求助，反而當場被逮捕解送歸案。圖／鳳林警分局提供

花蓮王姓男子因公共危險案件遭法院發布通緝，因走路體力透支向警方求助，反而當場被逮捕解送歸案。圖／鳳林警分局提供