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民進黨稱鄭麗文訪美 頻頻有中共統戰人士隨行

記者黃婉婷／台北即時報導
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國民黨主席鄭麗文訪美。(記者陳熙文／攝影)
國民黨主席鄭麗文訪美。(記者陳熙文／攝影)

民進黨中國部今天指出，國民黨黨主席鄭麗文訪美期間，公開稱「沒有習近平，我無足輕重」，中共統戰要角如影隨形，加上外媒揭露北京有意支持鄭角逐2028年總統大選，鄭隨後脫口談及備戰2028，外界產生更多聯想。

民進黨中國部說，鄭麗文宣稱向華府傳達台灣人民的真實聲音與和平訊息，整趟訪美行程頻頻替中國國家主席習近平背書，與白宮國安會會面取消，接連出現多位與中共統戰系統關係密切的人士。種種跡象讓外界質疑，鄭麗文究竟是在代表台灣發聲，還是在替北京傳話。

民進黨中國部表示，鄭麗文訪美團成員中包括中國籍配偶的國民黨中常委、全國台企聯副會長勤彭蓁，長期配合中國官方宣傳一帶一路，支持縮短中配入籍年限，多次與中國國台辦及統戰部官員同台，發言內容呼應中共和平統一與反獨促統論述。

民進黨中國部說，波士頓僑宴上，曾被美媒點名涉入中共介入美國地方政治、與中共統一戰線系統及海外人才引進工作關係密切的俞國梁（Gary Yu），與鄭麗文合影；紐約法拉盛僑宴，鄭麗文也與被美方視為中共統戰延伸力量的紐約中國和平統一促進會幹部焦聖安合照。

民進黨中國部表示，這些與中共統戰系統關係密切的人物，如影隨形地出現，美方會對鄭麗文訪問的目的與代表產生疑問。華爾街日報揭露北京有意支持鄭麗文角逐總統大選，鄭隨後在僑宴脫口談及備戰2028，如今又有統戰系統頻繁同框，難免引發外界更多聯想。

民進黨中國部說，國民黨副主席蕭旭岑被爆出收受全國台灣同胞投資企業聯誼會副會長韓螢煥百萬元現金。另一位副主席張榮恭率團赴陸參加中華文化峰會與兩岸媒體人峰會，和中國對台統戰頭子王滬寧唱和揭露台獨和外力干涉危害。副主席季麟連更以退將身分，參加中國黃埔百年紀念活動，出席統促黨辦的中共慶祝活動等。

民進黨中國部指出，這些都坐實國民黨持續與中共統戰系統牽扯不清，也是向國際宣示鄭麗文就是習近平指定代言人，國民黨若再不能正視自己的紅色危機，只會失去國人與國際社會的信任，淪為讓共產黨欽點國民黨總統參選人的難看窘境裡。

▼收聽一洲焦點Podcast：

精華 FAQ

  • 民進黨中國部認為，鄭麗文雖稱要向華府傳達台灣真實聲音，但整趟行程卻多次替習近平背書，且與統戰系統人士接連同框，因此質疑她是在替北京傳話。

  • 內文點名包括國民黨中常委勤彭蓁、被美媒點名涉入中共地方政治的俞國梁，以及紐約中國和平統一促進會幹部焦聖安，民進黨稱他們皆與統戰系統關係密切。

  • 民進黨還指國民黨副主席蕭旭岑、張榮恭與季麟連分別涉及收受現金、赴陸參與統戰峰會、出席中方相關活動，認為這些情況顯示國民黨紅色危機嚴重。

鄭麗文 民進黨 中共

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