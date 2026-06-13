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海峽論壇 大陸宣布採購台東釋迦等農漁品

特派記者陳宥菘／廈門14日電
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大陸宣布對台「十項措施」取得階段性成果，將採購台東鳳梨釋迦等農漁產品。圖為鳳梨釋...
大陸宣布對台「十項措施」取得階段性成果，將採購台東鳳梨釋迦等農漁產品。圖為鳳梨釋迦。（記者尤聰光／攝影）

海峽論壇大會昨天在福建廈門舉行，會後大陸國台辦舉辦一場農漁產品對接簽約儀式，宣布將採購台東鳳梨釋迦、屏東石斑魚、文旦柚和茶葉等，兩岸企業並於現場簽署合作意向書，大陸宣布這是落實4月「鄭習會」後，對台「十項措施」的一部分。在地縣政府、縣農會及屏東養殖業認為有助拓展農漁產品市場，樂觀其成，盼中央政府以農漁民利益為優先，共同協助農漁產外銷。

大陸國台辦主任宋濤昨天在簽約儀式現場表示，經過陸方和國民黨等台灣有關方面的共同努力，「十項措施」落實已取得積極進展和階段性的成果，具體共有十點：包括東方航空、春秋航空、山東航空將分別恢復開通成都至台中、寧波至高雄、青島至台中的直航航線；積極支持台灣業者整改，進一步推動台灣文旦柚輸入大陸；舉辦台灣農漁產品的展銷會、對接會；依託福州（連江）國家遠洋漁業基地，建設台灣地區遠洋漁船靠泊和遠洋漁獲物上岸的碼頭、泊位；引進九部台灣電影在大陸院線上演，多部台灣電視劇有望近期在大陸的衛視頻道播出等。

宋濤表示，一紙購銷協議，連接兩岸果園、魚塭千家萬戶，並指大陸將繼續與台灣有關方面共同努力，推動十項措施落實落細。

「十項促進兩岸交流合作的政策措施」對接簽約會共進行五個項目的簽約，包括台灣農產共同協力運銷合作社與湖南省果品協會、協春水產與廈門一貿物流、南投縣農會與杭州市商貿旅遊集團、天崴農業科技與深圳市百果園供應鏈，以及花蓮縣農會與廣西國控集團。

國民黨副主席張榮恭在簽約現場作見證。他說，台灣農漁民的產品銷到大陸，「只是為了生計而已，還要遭到抹黑打壓，那絕對天理不容」。近日首次發生台灣縣市長被台灣方面禁止來參加海峽論壇的情況令人遺憾，但沒有力量能阻止這種自發性的互利行為。

因陸委會禁令未能出席海峽論壇的饒慶鈴也特別透過影片表示，期待在今年鳳梨釋迦豐收時，分享來自台東土地甜美的滋味。

國民黨屏東縣黨部主委蘇清泉也透過影片表示，非常高興能夠見證屏東優質石斑魚的採購簽約，並指這不是政治活動，而是民生的公平，希望兩岸能夠深化交流，讓台灣優質的農漁產品找到市場。

中共政治局常委、大陸全國政協主席王滬寧稍早前在海峽論壇大會致詞時指出，大陸秉持「兩岸一家親」理念，落實兩岸同胞享受同等待遇政策，發布並積極推動「十項促進兩岸交流合作」的政策措施，鼓勵更多台灣同胞在常來常往中，促進兩岸同胞心靈契合。

台東縣府農業處長許家豪表示，大陸國台辦宣布的採購案是由大陸企業與台灣企業簽署合作意向書，金額約5000萬人民幣（約737萬美元）。縣府會做好品質管理與產銷把關，透過多元通路布局，讓農民獲得更穩定收益。

台東縣農會理事長楊招信表示，這對台東農民是強心針，鳳梨釋迦近三年銷售不如以往，不少果農面臨壓力。呼籲中央政府不分黨派、不做政治操作，協助農民穩定生計。

卑南鄉種鳳梨釋迦超過廿年的劉姓果農說，以前外銷順，價格都不錯，後來常要擔心賣不出去，聽到陸方採購消息當然高興，希望看到實際訂單與穩定出貨，不是停留在意向階段。

屏東縣府農業處表示，縣府近年與漁民團體合作推動「內外銷市場開拓」及「魚種多元分散」策略，石斑魚已外銷至日本、東南亞、東北亞以及美洲等新興市場，不會單押單一市場，「屏東品牌」會以實力迎戰。

精華 FAQ

  • 陸方宣布將採購台東鳳梨釋迦、屏東石斑魚、文旦柚與茶葉等，並由兩岸企業現場簽署合作意向書，強調是推動交流合作與落實政策措施的一部分。

  • 內容包括恢復多條兩岸直航航線、推動台灣文旦柚輸入大陸、舉辦農漁產品展銷與對接會，並涉及漁船靠泊、台灣電影上映及電視劇播出等交流安排。

  • 台東縣府與農會認為有助拓展市場、穩定收益，果農則希望看到實際訂單；屏東方面則表示已分散外銷市場，不會過度依賴單一市場，會持續強化品牌競爭力。

國民黨

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