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兄弟共用身分10多年…經商、生3子全用胞弟名字遭判刑

記者郭政芬／新竹即時報導
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新竹地方法院。(記者郭政芬／攝影)
新竹地方法院。(記者郭政芬／攝影)

新竹一對袁氏兄弟檔因共用身分長達10餘年，哥哥因信用不良且具通緝身分，長期借用弟弟的國民身分證，不僅登記成立公司、辦理車輛過戶及買賣，更長期以弟弟姓名對外生活、交友及經商，甚至與同居伴侶生下3名子女，連家人與孩子都誤以為其真名就是弟弟的名字。法院認定兩人嚴重破壞戶籍制度與社會信賴，依戶籍法判處2年。

判決書指出，弟弟將自己的國民身分證交付哥哥使用，哥哥於2016年持弟弟證件登記公司負責人，並以弟弟名義從事車輛買賣、商業活動及日常社交往來。

檢方調查發現，哥哥不僅在公司經營上使用弟弟身分，連生活圈也全面以弟弟姓名示人。與其共同生活超過10年的李女證稱，認識對方多年來，兩人育有3名子女，孩子們也都認為父親就是該姓名，直到公司經營糾紛後接連出庭，才驚覺枕邊人另有其名。

法官調查發現，哥哥不但對外印製弟弟姓名的名片，並以該身分從事汽機車買賣及各項商業活動。大量車籍異動資料中，也都附有弟弟的身分證影本作為申辦文件。法官認為，這已非單純借用證件辦理個別事項，而是長期以他人身分生活、交易與建立社會關係，符合戶籍法所規範的「冒名使用」行為。

此外，弟弟對此並非毫不知情。甚至多次配合提供身分證件供哥哥辦理公司設立及車輛交易，已符合「將國民身分證交付他人供冒名使用」要件。

法官審酌，袁男與李女相識、感情穩定，共同擁有3名子女，漫長10餘年間，袁氏兄弟均能無動於衷任其活在欺騙之中，拒不告知實情，小孩連父親的真實姓名均無所知，此情此景均係任何一般第三人無法接受、容忍，同時亦深感被謊言包圍、無助不解、難以置信、心理壓力甚鉅，此番惡性實屬重大。

此外，被告2人所為長達10餘年間，對周遭幾乎所有人無差別的冒用身分行為，顯然是此類違法情狀偏向嚴重之行為，讓人難以忍受無從輕判，自應趨向法定高度刑往下酌減，兼衡被告2人犯後均否認犯行之態度，被告對李女及其子女造成傷痛，依戶籍法分別判處哥哥犯冒用身分罪、弟弟犯交付身分證供冒名使用罪，各有期徒刑2年，全案仍可上訴。

精華 FAQ

  • 哥哥長期以弟弟姓名生活，並持其證件登記公司、辦理車輛過戶與買賣，也以該身分交友、經商，甚至與同居伴侶生下3名子女，行為範圍相當廣泛。

  • 因弟弟並非不知情，還多次把自己的國民身分證交給哥哥使用，讓對方得以設立公司及辦理車輛交易，因此符合交付身分證供冒名使用的要件。

  • 法院認為兩人長達10餘年無差別冒名，嚴重破壞戶籍制度與社會信賴，也讓家人承受欺瞞與壓力，故依戶籍法各判哥哥與弟弟有期徒刑2年。

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