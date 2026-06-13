控台船前董座用公款養小三 麻將最大黨郭璽涉誹謗判刑4月

台灣麻將最大黨黨主席郭璽。(圖／本報系資料照)

台灣麻將最大黨黨主席、台船公司大股東郭璽在YouTube 直播頻道中，多次指控台船關係企業、台蝕公司前總經理陳秋妏與時任台船董事長鄭文隆有不正當男女關係，並辱罵陳為「小三、爛貨」，遭提告誹謗，法院認定郭璽用職場傳聞散布不實言論，依誹謗罪判處有期徒刑4個月。

判決書指出，郭璽因質疑陳秋妏擔任台船防蝕科技公司、台船營造興業公司及藍傑公司要職的合適性，自2024年5月起，在其「台灣麻將最大黨」YouTube頻道直播，直播中語氣激烈，指稱陳秋妏是靠著與董事長鄭文隆的「特殊關係」才得以攀附上位，並從中牟取不法利益。

郭璽在直播中公開挑釁「妳陳秋妏敢不敢講？妳如果發誓，我絕對沒跟鄭文隆打炮，如果有我全家死光光。」並痛斥鄭文隆「拿股東的錢去養小三、不要臉」。

郭璽辯稱，自己是以股東身分本於公益監督精神發言，且其言論皆有「靠北船船」網路群組訊息、台船員工陳述及新聞報導為依據，已盡合理查證義務。他更主張，在向總統府陳情後，鄭文隆隨即遭撤換董事長職務，證明其陳情內容屬實。

高雄地方法院傳喚多名證人，卻接連戳破郭璽的說詞。被指稱目擊「女子夜間進入鄭文隆宿舍」的前潛艦發展中心副執行長陶謙光澄清，當時他雖看見有女子進入隔壁房間，但他根本不認識陳秋妏，也從未向郭璽說是陳秋妏進入，更無法確認該女子是否為鄭董夫人，直指郭璽曲解聊天內容。

被傳喚的工會理事長及退休員工也證實，所謂「知本溫泉同遊」，其實是多對夫妻與員工的正常團體聚餐，兩人並無單獨行動。至於「開公務車去墾丁、鄭董憤而解雇司機」等傳言，也被證實全屬子虛烏有。

法官為求審慎，特地函詢總統府及經濟部，經濟部回函的查核結果明確指出，陳秋妏過去身為協力廠商，在300家廠商評核中高居第一名，因而獲聘進入台蝕公司，且在陳秋妏主導經營下，台蝕公司2023年稅後純益達6千萬餘元，藍傑公司、台船營造也全數維持獲利。

公文更證實，鄭文隆的職務調動是基於造船市場萎縮等全球經濟因素之法人代表改派，與緋聞毫無關聯。

高雄地院在判決中指出，郭璽身為具備一定知名度之政經人士，其影音頻道擁有4萬多名訂閱者，對公眾言論具強大影響力，他明知網路傳播具有速度快、深度廣之特性，一經發表即對女性名節造成難以挽救的實質損害，卻仍「重大輕率」地將職場茶餘飯後的「聽說」流言，包裝成具體事實公開傳述，此舉不僅全盤抹滅了陳在職場上的專業工作表現，性質惡劣，且犯後流於否認、未能與原告達成調解，審酌其前有妨害名譽前科，依法量處有期徒刑4個月。全案仍可上訴。