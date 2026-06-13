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海峽論壇開幕 洪秀柱：民進黨把賣水果也算統戰

記者屈彥辰／台北即時報導
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國民黨前主席洪秀柱。(本報系資料照)
國民黨前主席洪秀柱。(本報系資料照)

第18屆海峽論壇今在廈門開幕，國民黨轉席洪秀柱以「交流有罪？賣水果也算統戰？」為題在臉書貼文，指長期替農民爭取鳳梨釋迦訂單的饒慶鈴竟遭封殺，可見民進黨有多懼怕兩岸和平交流，因為當人民受益，「抗中保台」這門生意就不好做了。洪秀柱批評民進黨，不要把人民的飯碗當意識形態神壇上的祭品，把兩岸和平變民進黨選舉利益的犧牲品。

洪秀柱表示，海峽論壇開幕了！饒慶玲被禁止去了。民進黨政府終於走到這一步了，可見他們有多懼怕兩岸和平交流。

洪秀柱說，自2009年海峽論壇舉辦以來，歷經藍綠執政，從來沒有任何一個政府像今天這樣，全面禁止官方人員參加海峽論壇。長期替台東農民爭取鳳梨釋迦訂單的饒慶鈴，竟成了被封殺的對象。

洪秀柱問，替農民找市場，有錯嗎？替地方拚經濟，有罪嗎？賣水果、賣茶葉、賣農產品，什麼時候變成了統戰？

洪秀柱說，民進黨口口聲聲說要照顧農民，結果真正有機會爭取訂單的時候，卻親手把門關上。口口聲聲說民主自由，卻連地方政府與民間交流的權利都要限制。

洪秀柱說，過去十多年來，海峽論壇最主要的內容就是農產品採購、觀光交流、台商投資、青年就業、文化教育合作。說穿了，大部分都是人民關心的生計問題。但如今民進黨卻把所有交流都打成統戰，把所有接觸都貼上紅標籤。這種「逢中必反、交流必擋」的政治操作，除了鞏固自己的基本盤、製造仇恨與對立之外，對台灣人民有什麼好處？

洪秀柱說，兩岸關係有因此更和平嗎？台海局勢有因此更安全嗎？農民收入有因此更增加嗎？答案大家都看得見。洪秀柱說，世界正在努力避免戰爭、爭取和平，民進黨卻反其道而行，不斷壓縮交流空間，不斷累積敵意與對抗。

洪秀柱強調，和平不是靠喊口號得來的，而是靠交流累積出來的。敵意不會帶來安全，對話才有機會化解風險。民進黨害怕的從來不是統戰，而是人民發現，交流能帶來訂單、能帶來生意、能帶來和平。因為當人民開始受益於交流，「抗中保台」這門生意就不好做了。

洪秀柱說，不要把人民的飯碗當成意識形態神壇上的祭品，更不要把兩岸和平的道路，變成民進黨選舉利益的犧牲品。

精華 FAQ

  • 她認為民進黨過度懼怕兩岸和平交流，甚至連地方政府與民間參與海峽論壇都限制，讓替農民爭取訂單的人也遭封殺，做法失當。

  • 洪秀柱指出，農產品採購、觀光、投資與青年就業多屬民生經濟，替農民找市場、替地方拚經濟本是正事，不應被直接貼上統戰標籤。

  • 她主張交流可帶來訂單、生意與和平，讓農民和地方受益；反之若一味阻擋，只會累積敵意、製造對立，對台灣安全與民眾生活都不利。

民進黨 國民黨

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